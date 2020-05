So trainieren die Regio-Clubs – Die Normalität kehrt langsam zurück Die Corona-Krise hat den Sportbetrieb abrupt gestoppt. Nun dürfen auch die Vereine aus der Region Basel wieder aktiv sein und müssen sich dabei an neue Regeln im Trainingsalltag gewöhnen. Dominic Willimann , Tilman Pauls , Benjamin Schmidt , Robin Rickenbacher

Draussen statt im Keller – der Boxclub Basel schwitzt auf dem Kasernenareal. Foto: Pino Covino

Die Spinde auf der Schützenmatte sind geräumt. Am Freitagabend haben die Fussballer des BSC Old Boys von der einmaligen Gelegenheit Gebrauch gemacht, ihre Siebensachen, die seit Anfang März dort lagerten, abzuholen. Am Montag schliesslich startet der Vertreter der 2. Liga interregional seinen Trainingsbetrieb.