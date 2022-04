Interview mit Hans-Ulrich Jost – «Die Neutralität war schon immer

dehn- und knetbar wie ein Kaugummi» Kann die Schweiz bei einem Krieg wie jenem in der Ukraine neutral bleiben? Der Historiker und frühere Kampfjetpilot Hans-Ulrich Jost beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit dem Thema. Und wünscht sich mehr Ehrlichkeit in der Debatte. Rico Bandle

«Strikte Neutralität ist oft unmöglich einzuhalten»: Historiker Hans-Ulrich Jost in seiner Wohnung in Lausanne. Foto: Olivier Vogelsang

Überall in seiner Wohnung in Lausanne stehen Erinnerungen an seine Zeit als Kampfjetpilot. Hier ein Foto, da ein Modell der Mirage, «dem schönsten aller Kampfflugzeuge», wie Hans-Ulrich Jost sagt. Der 82-Jährige gehört zu den aussergewöhnlichsten Historikern der Schweiz: In den 1960er-Jahren war er nicht nur ein aufmüpfiger linker Intellektueller, der die Mythen der Schweizer Neutralität infrage stellte, sondern auch ein leidenschaftlicher Miliz-Pilot und Offizier in der Armee.