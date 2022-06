Wird laufend aktualisiert – Die neusten Daten zu den Affenpocken Die Infektionen mit Affenpocken bei Menschen häufen sich im Westen. Eine Übersicht. Patrick Vögeli Marc Brupbacher

Am 6. Mai 2022 wurde in London der erste Fall von Affenpocken bei einem Reiserückkehrer aus Nigeria entdeckt. In den folgenden Tagen und Wochen meldeten ausserhalb Afrikas weitere Länder rund um den Globus Ausbrüche der Krankheit, was für Affenpocken untypisch ist. In der Schweiz sind bisher vier Affenpocken-Fälle aus den Kantonen Genf, Zürich und Bern bekannt. Alle haben sich wahrscheinlich im Ausland angesteckt.

