Spektakuläres Feld der Swiss Indoors – Die neuen Tennissterne und der Schweizer Altmeister Nach Carlos Alcaraz und Holger Rune haben auch Stan Wawrinka, Casper Ruud und Félix Auger-Aliassime zugesagt. Das Basler Turnier setzt auf die neue Generation. Simon Graf

Eine reife Leistung: Casper Ruud bestritt in Paris seinen dritten Grand-Slam-Final. Foto: Thibault Camus (AP Photo)

Roger Brennwald verfolgte das Pariser Endspiel vom Sonntag mit besonderem Interesse. Denn er wusste, dass er zwei Tage später einen der Finalisten als eine der weiteren Verpflichtungen für die Swiss Indoors (21. bis 29. Oktober) vorstellen würde. Casper Ruud bedrängte Novak Djokovic, sorgte für über drei Stunden hochklassiges Tennis, doch letztlich musste auch er sich dem Serben geschlagen geben. Ruud verlor in Roland Garros auch seinen dritten Grand-Slam-Final, aber er kommt seinem Ziel immer näher. Konstant war er schon immer, nun hat er bei seiner Vorhand noch einige Stundenkilometer hinzugefügt.

«Ruud überrascht mich immer wieder aufs Neue», sagt der Basler Turnierchef Brennwald. «Ich hätte ihm das letztes Jahr noch nicht zugetraut. Inzwischen hat er drei Grand-Slam-Endspiele und den Final am ATP-Masters erreicht. Nach einem Formtief zu Beginn des Jahres hat er in Paris grosses Tennis gezeigt und auch einen guten Final gespielt. Chapeau. Und sein Weg führt weiter nach oben. Er ist einer der neuen Sterne am Tennishimmel.» Der 24-Jährige, einer der Absolventen der Rafa Nadal Academy, wird weitere Chancen auf grosse Titel bekommen.

An den Swiss Indoors tritt Ruud zum zweiten Mal an, nachdem er 2022 in der Startrunde an einem gewissen Stan Wawrinka gescheitert war. Auch der Romand, ist wieder dabei in Basel. Seine drei Auftritte in der St.-Jakobs-Halle waren das emotionale Highlight des letztjährigen Turniers. «Es war wirklich eine Explosion der Emotionen. Wunderschön!», schwärmte er im Februar gegenüber dieser Zeitung. Durch den Rücktritt von Roger Federer sei der Fokus noch mehr auf ihm gelegen, und wahrscheinlich seien sich die Leute nun auch der Vergänglichkeit seiner Karriere besser bewusst.

«Eine Explosion der Emotionen.» Stan Wawrinka bedankt sich in Basel 2022 bei den Zuschauern. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Damals noch die Weltnummer 194, hat sich Wawrinka zurück in die Top 100 gekämpft und ist aktuell wieder der bestklassierte Schweizer. Der 38-Jährige hat noch einiges vor, will zumindest noch eine Saison weiterspielen mit dem Fernziel der Olympischen Spiele 2024 in Paris und hat in den letzten Monaten kontinuierlich Fortschritte gemacht. An guten Tagen kann er wieder die absoluten Topspieler schlagen. Am Tennis und an der Physis liegt es nicht, zuweilen fehlt ihm noch etwas der Glaube in wichtigen Momenten und die Konstanz über ein ganzes Turnier. Doch die werde er sich mit harter Arbeit zurückerkämpfen, versprach er in Paris.

«Stan erlebt gerade seinen dritten Frühling. Ich hoffe, dass er die Brücke baut zur neuen Generation der Schweizer Spieler.» Roger Brennwald

«Stan wird einer der Hauptpfeiler des Turniers werden», sagt Brennwald. «Er ist noch längst nicht abzuschreiben, erlebt gerade seinen dritten Frühling. Ich hoffe, dass er die Brücke baut zur neuen Generation der Schweizer Spieler.» Schmunzelnd fügt er an: «Letztes Jahr hatten wir bei ihm Federer-Stimmung.» Wawrinka möchte unbedingt noch einen Titel gewinnen, bevor er abtritt. Wieso nicht in Basel, getragen vom Publikum?

Auch wieder dabei ist Félix Auger-Aliassime, der 2022 im Final Holger Rune schlug. «Dass der Titelverteidiger wieder mitspielt, ist Pflicht», erklärt Brennwald dessen Engagement. Auch wenn der Kanadier schwierige Monate durchlebt, in Roland Garros in der Startrunde ausschied und seit längerem mit Verletzungen kämpft. Deshalb hat er nach Paris eine Auszeit genommen. Dabei hatte er im vergangenen Jahr einen goldenen Herbst erlebt, hintereinander Florenz, Antwerpen und Basel gewonnen und sich noch fürs ATP-Finale qualifiziert.

Erneut dabei: Titelverteidiger Félix Auger-Aliassime. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Die Botschaft Brennwalds ist klar: Er setzt konsequent auf die neue Generation. Carlos Alcaraz und Holger Rune, die als Erste verpflichtet worden waren, sind gerade mal 20. Auger-Aliassime ist 22, Ruud 24. Aktuell belegen diese vier in der Weltrangliste die Plätze 2, 4, 6 und 11. «Wir sind kein Grand-Slam-Turnier, aber wir ziehen alle Register, damit wir wieder ein absolutes Topfeld bieten können», sagt Brennwald. Die Besetzung für 2023 ist erneut spektakulär.

Die Jungen faszinieren den Basler Turnierchef. «Ihre Unbeschwertheit, ihre jugendliche Lockerheit steckt auch mich an. Und natürlich hoffe ich, dass auch die jungen Schweizer wie Dominic Stricker und Leandro Riedi bald den Durchbruch schaffen. Das Potenzial dazu haben sie. Plötzlich kann es schnell gehen.» Was weitere Schweizer Teilnehmer neben Wawrinka betrifft, da warte man die Entwicklung ab, so Brennwald. «Wir hoffen noch auf den einen oder anderen Schweizer Exploit.»

Abstecher nach Paris

Brennwald weilte auch diesmal drei Tage in Roland Garros, um Kontakte zu pflegen mit Jung und Alt in der globalen Tennisszene. Das Pariser Turnier liegt ihm von den Grand Slams am meisten am Herzen. Hier war es auch, als er 1974 den erst 18-jährigen Björn Borg erstmals traf, der damals schon als junger Tennisgott galt. 1977 trat der Schwede erstmals in Basel an, als bereits sechsfacher Grand-Slam-Champion, siegte und liess das Turnier explodieren. Inzwischen ist Skandinavien mit dem Dänen Rune und dem Norweger Ruud wieder gut vertreten in der Tennisspitze.

