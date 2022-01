Corona-Demo in Liestal – «Die neuen Massnahmen schränken die Kinder ein» Der Verein «Eltern für Kinder» wehrt sich dagegen, dass nicht mehr nur die Kinder der 5. und 6. Klasse im Unterricht Maske tragen müssen, sondern alle. Am Montag mobilisierte er für eine Kundgebung. Daniel Aenishänslin

Masken für Primarschülerinnen und -schüler sind ihnen ein Dorn im Auge: Teilnehmer marschieren durch Liestal an der Demonstration gegen die Masken- und Testpflicht an den Primarschulen Baselland und Basel-Stadt. Foto: zvg

Der Protest gegen die Masken- und Testpflicht an Primarschulen in Baselland und Basel-Stadt bis hinab zur ersten Klasse war am Montagmorgen nicht zu übersehen. Ab 8 Uhr wurde in Liestals Altstadt demonstriert. Ab genau dem Zeitpunkt, ab dem die neuen Massnahmen in Kraft traten. Gemäss Polizei versammelten sich nach einem bewilligten Umzug schliesslich 250 Demonstrierende vor dem Regierungsgebäude, nach Angaben des organisierenden Vereins «Eltern für Kinder» gar deren 500.

Caroline Jockel, eine treibende Kraft hinter dem Verein «Eltern für Kinder», sagt: «Ich bin überwältigt von der Anzahl Menschen.» Dass 500 Gleichgesinnte an einem Montag um 8 Uhr dem Aufruf gefolgt seien, habe nicht erwartet werden können. Sie wertet die Demo als Erfolg, weil einigen nun bewusst geworden sei, wie viele gleich denken würden wie sie selbst.