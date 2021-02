Basel baut um – Die Neuen in der Strasse Wo sich Bauprojekte auf Bestehendes und Vergangenes beziehen, integrieren sie sich mühelos in ihr Umfeld. Julia Konstantinidis

Wohntürme wachsen in den Himmel und ganze Viertel entstehen neu, doch dazwischen wird mit cleveren Projekten mitten in den Quartieren der knappe Raum von ehemaligen Gewerbe- und Hinterhöfen genutzt, und sie fügen sich fliessend in die Nachbarschaft ein.

Die Lücke geschlossen

Das neue Kirchenzentrum St. Christophorus komplettiert die zuvor lückenhafte Häuserzeile der Kleinhüningeranlage und nimmt Bezug auf seine Umgebung. Foto: Lukas Schwabenbauer

Noch vor wenigen Jahren unterbrachen zwei niedrige Häuser links und rechts neben der St.-Christophorus-Kirche die Randbebauung an der Kleinhüningeranlage 23 bis 31. Die Parzelle, auf der sie standen, ist im Besitz der römisch-katholischen Kirche Basel. Aufgrund von Mitgliederschwund und um das Land besser nutzen zu können, beschloss die Kirche, alle Gebäude abzureissen und durch einen Neubau zu ersetzen.