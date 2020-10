Fehlende Geschichte: In den neuen Statuten fehle beinahe jeglicher Bezug zur Geschichte und zur Bedeutung des Vereins. Der 15. November 1893, das Gründungsdatum des FCB, fehlt in der neuen Ausarbeitung.

Unklare Vertragslage: Die in den Statuten angesprochenen Verträge des Vereins mit der AG und der Holding würden den Mitgliedern nicht ausreichend bekannt gemacht. Damit fehle es an der Entscheidungsgrundlage für eine seriöse Beurteilung.

Unterhalt einer Geschäftsstelle: Gemäss den neuen Statuten muss der Verein eine Geschäftsstelle unterhalten. Aber handelt es sich dabei nur um die Beantwortung von Mails, die an den Vorstand gerichtet sind? Oder um «komplexe und aufwändige operative Tätigkeiten wie die Anstellung und Führung von Mitarbeitenden»? Auch das bleibt unklar.

Willkür und Beschneidung der GV: Die Ablehnung von Mitgliedschaftsanträgen oder der Ausschluss von Mitgliedern liegt neu in der Kompetenz des Vorstands. Es soll keine Rekursmöglichkeit der Generalversammlung mehr geben. Und Statutenänderungsanträge müssen vom Vorstand neu nur noch verbindlich traktandiert werden, wenn fünf Prozent, also ca. 400 Mitglieder, dies verlangen. «Mit all dem wird Willkür Tür und Tor geöffnet», schreibt «Yystoo».