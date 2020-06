Die Medienkonferenz beginnt

Stefan Kuster vom BAG nennt die neusten Zahlen. Es gebe 52 neue Fälle in den letzten 24 Stunden. Das sei eine leicht steigende Tendenz. Das sei nicht ganz unerwartet. 160 Personen seien in der Schweiz in Isolation. Die Fällle seien im ganzen Land verteilt. «Wir sehen Häufungen bei Einreisen aus Serbien», sagt Kuster weiter.