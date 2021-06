Leise, aber mit wenig Kraft – Die neuen E-Busse taugen nicht fürs Oberbaselbiet Zwischen dem Bottminger Schloss und dem Basler Aeschenplatz verkehren neuerdings fünf E-Busse. Im Unterbaselbiet funktioniert das gut. In den Hügeln jedoch wird es schwierig. Katrin Hauser

Die neue E-Bus-Flotte des Baselbiets. Foto: Dominik Plüss

Die fünf neuen Elektrobusse des Baselbiets sind so leise, dass es fast unheimlich ist. Während der Pressekonferenz zu ihrer offiziellen Einweihung am Montag ist einer von ihnen einfach verschwunden. Plötzlich standen da nur noch vier Busse im Busdepot Hüslimatt. Die anwesenden Journalisten fragten sich: Wo ist denn der fünfte hin? «Sehen Sie, die Busse sind so leise, dass Sie nicht gehört haben, wie einer direkt hinter Ihnen vorbeigefahren ist», sagt Philipp Glogg, Leiter Fahrzeuge der Baselland Transport AG (BLT), triumphierend.

Nebst der leisen Fahrweise ist der grösste Pluspunkt und der Grund für die Beschaffung des Elektrobus seine CO₂-Bilanz: Er stösst keine Emissionen aus, während er fährt, und der Strom, mit dem die Batterie aufgeladen wird, ist zu 100 Prozent erneuerbar.

Auch benötigt er weniger Energie: Während 72 Dieselbusse im Kanton Baselland 1,5 Millionen Liter Diesel pro Jahr verbrauchen, benötige eine Elektrobusflotte mit derselben Anzahl Fahrzeuge rund fünf Gigawattstunden Strom pro Jahr, so BLT-Chef Andreas Büttiker. Zum Vergleich: Die Fotovoltaikanlagen auf den Dächern des Depots Hüslimatt produzieren pro Jahr rund 1,2 Gigawattstunden Strom. Sie könnten damit 13 Elektrobusse versorgen.

Handy lässt sich laden

Designtechnisch sieht der eCitaro-Bus von Mercedes-Benz dem herkömmlichen Dieselmodell ziemlich ähnlich – mit einem wichtigen Extra für Leute, die am Limit ihres Handyakkus leben: Im mittleren und vorderen Bereich sind USB-Anschlüsse in die Seitenwand eingelassen, sodass sich das Mobilgerät nun auch im Bus laden lässt.

Nach der Betrachtung des Innenraums geht es auf zu einer kurzen Probefahrt. Das fehlende Knarren und Rattern des Motors vermittelt den Eindruck, als würde der Bus ohne jede Anstrengung zum Bruderholzspital hinaufkurven.

«Im Oberbaselbiet haben wir lange und hügelige Strecken. Dafür reicht die Kraft der Batterien noch nicht aus.» Andreas Büttiker, Direktor der Baselland Transport AG (BLT)

Dieser Eindruck täuscht. Die Steigung bereitet dem Bus Mühe, da sie zusätzliche Energie frisst. «E-Busse eignen sich gut für die Agglomeration und die Stadt, da es dort eher flach ist. Im Oberbaselbiet haben wir jedoch auch lange und hügelige Strecken. Dafür reicht die Kraft der Batterien noch nicht aus», gibt BLT-Direktor Andreas Büttiker zu. Die BLT sei daher auch für wasserstoffbetriebene Busse offen.

Ein weiteres Problem der E-Busse besteht im Winter. In Berlin mussten im Februar 23 Elektrobusse aus dem Betrieb genommen werden, weil sie bei den Minustemperaturen zu viel Energie fürs Heizen verbrauchten. Passiert das im nächsten Winter auch in Bottmingen? Nein, sagt die BLT: «Im Winter reduziert sich die Reichweite bei unserem Modell um 10 bis 20 Prozent. Unsere Planung sieht allerdings vor, dass ein Bus lediglich 200 Kilometer pro Einsatz schaffen muss.» Möglich wären 300 Kilometer.

Was, wenn die Batterie brennt?

Im Gegensatz zu Dieselbussen brauche es bei den E-Bussen wegen der limitierten Batterie «häufigere Buswechsel». Mit einer geschickten Planung würde sich dieselbe Strecke mit gleich vielen E-Bussen betreiben lassen, wie es zuvor Dieselbusse brauchte, so Fahrzeug-Leiter Philipp Glogg. Ob das nicht etwas zu optimistisch geschätzt ist, wird sich noch zeigen.

Die einzige Ladestation der Busse befindet sich im Depot in Oberwil. Der Ladevorgang dauert fünf Stunden. Dabei ist Vorsicht geboten, wie ein Vorfall vor wenigen Wochen zeigte: Vier Elektrobusse in China fingen Feuer, während sie an der elektrischen Zapfsäule angeschlossen waren. Der Grund waren hohe Temperaturen.

Die Gefahr eines Brandes hält Glogg nicht grösser als bei Dieselbussen: «Der Elektrobus steht in dauernder Kommunikation mit sich selbst. Wenn sich die Batterie übermässig erhitzt, gibt er eine Meldung ab und schaltet sich selbst aus.» Morgens und abends wird das Fahrzeug zusätzlich durch Mitarbeiter der BLT kontrolliert. Auch sei die Feuerwehr für den Fall eines brennendes E-Busses geschult worden.

Keine höheren Tarife

Bis auf weiteres verkehren die Busse nur auf der Linie 37 zwischen dem Bottminger Schloss und dem Aeschenplatz. Im Jahr 2022 sollen dann acht weitere Elektrobusse dazukommen. Ein Exemplar kostet 780’000 Franken und ist damit doppelt so teuer wie ein herkömmlicher Dieselbus. Dazu kommen rund 30’000 bis 40’000 Franken für die Ladestationen.

Wie finanziert die BLT diese Mehrkosten, fragt man sich, wo sie doch erst im letzten Jahr einen Verlust von 1,6 Millionen einfuhr? Durch Steuergelder, so die Antwort: «Der Landrat hat die dazu nötigen Mittel im generellen Leistungsauftrag 2022 bis 2025 bewilligt», erklärt Regierungsrat Isaac Reber (Grüne). Das Geld sei als eine Art Starthilfe zur Umstellung auf erneuerbare Antriebsformen gedacht. Keinesfalls angedacht seien höhere Tarife für BLT-Kunden, bestätigen sowohl Reber wie auch Büttiker.

