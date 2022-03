Sweet Home: Schön entspannt – Die neue Zurückhaltung Dieser Wohnstil vermag mit Persönlichkeit, cleveren Ideen und Reduktion zu überzeugen. Marianne Kohler Nizamuddin

1 – Weichlinge mit Format

Wohnzimmer mit grosser Samtcouch, einigen Designstücken und Sisalteppich. Foto über: In Bed Store

Immer wieder fällt mir auf, dass viele Menschen nicht einrichten, sondern bloss mit Möbeln wohnen. Das sieht schnell einmal so aus, als lebe man aus dem Koffer. Doch vermehrt und vor allem bei jungen Menschen, gewinnt auch in unserem Land der Mieter die Wohnlichkeit an Territorium. Ein neuer, entspannter Wohnstil taucht auf. Dabei spielen trotz einer bewussten Zurückhaltung Strukturen, Farben, Individualität und Komfort wichtige Rollen. Ein zentrales Möbelstück, auf das man immer wieder trifft, ist das grosse, weiche Sofa. Es hat endgültig die skandinavischen Sitzsofas verdrängt, die sich hier lange hielten, zusammen mit Hängepflanzen in Makraméhüllen und Günstigversionen von schwarzweissen Beni-Ourain-Teppichen. Man holt mit diesen Weichlingen entspanntes Seventiesfeeling zurück und kuschelt lieber, statt zu sitzen. Solche Statementpolster tragen nicht selten Samtbezüge und zwar in Farben, welche in der gleichen Dekade hip waren wie die Sofas, nämlich Olive, Rost, Cognac oder Schokoladenbraun.