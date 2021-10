Debüt beim FC Basel – Die neue Welt des Nasser Djiga Der 18-Jährige kommt zu seinem ersten Einsatz in der Super League und ist an beiden FCB-Toren beteiligt. Auch neben dem Platz findet er sich immer besser zurecht. Tilman Pauls

Innenverteidiger Nasser Djiga im Duell mit Lugano-Stürmer Zan Celar. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Eigentlich wäre Fabian Frei der perfekte Ersatz für den gesperrten Eray Cömert gewesen. Frei wird in dieser Saison ja ohnehin munter von Position zu Position geschoben, und in der Innenverteidigung hat er bekanntlich so was wie seine zweite Heimat gefunden. Doch Trainer Patrick Rahmen war sich im Vorfeld der Partie gegen den FC Lugano schnell sicher, dass er Frei im Mittelfeld lässt. Und Nasser Djiga in der Innenverteidigung aufbietet.

«Er hat das gut gemacht», sagt Rahmen über den Auftritt des 18-Jährigen und meinte damit wohl in erster Linie dessen Beteiligung an der Basler Offensive. Zweimal sucht Djiga gegen die Tessiner mit seinen weiten Bällen Pajtim Kasami – und zweimal fällt kurz darauf ein Tor. In der Defensive wirkt der Verteidiger zwar nicht immer ganz sicher. Aber am Ende hat auch er seinen Anteil daran, dass die Basler ohne Gegentor bleiben.

Für Djiga ist es der erste Einsatz in der Super League überhaupt. Und damit ein nächster Schritt in einer neuen Welt.

Nasser Djiga während des FCB-Trainingslagers in diesem Sommer in Crans-Montana. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Diesen Sommer verpflichteten die Basler den 18-Jährigen, nachdem er ihnen im Trikot von Burkina Faso am Afrika-Cup der U-20-Mannschaften im Februar aufgefallen war. Djiga überzeugte mit seiner Physis, seiner Schnelligkeit und seiner mutigen Spielauslösung. Und auch im Trikot des FC Basel zeigte er früh in der Saison seine Qualitäten – ehe er sich im Auswärtsspiel gegen Tirana verletzte.

Doch besonders neben dem Rasen ist die Umstellung für den Teenager eine riesige. Mit 18 hat er seine Heimat verlassen, Bobo-Dioulasso, die zweitgrösste Stadt von Burkina Faso. Und in der Schweiz ist er einer Welt begegnet, die in jeder Hinsicht neu für ihn ist. «Als wir zum Testspiel nach Hamburg gereist sind, ist er aus dem Staunen gar nicht mehr herausgekommen», sagt Fabian Frei.

Kaderplaner Philipp Kaufmann berichtete SRF vor dem Saisonstart die Geschichte, dass Djiga bei einem gemeinsamen Restaurantbesuch nach dem Salat aufgestanden sei, um zu gehen. Er habe in seinem Leben noch nie eine Vorspeise vor dem eigentlichen Hauptgang gegessen.

Bei dieser Umstellung sind Djigas Leistungen auf dem Rasen noch höher einzustufen. Denn dort hat er am Sonntag gegen Lugano erneut angedeutet, dass er einen Spieler wie Eray Cömert künftig durchaus noch öfter vertreten könnte.

