So läuft der Bahnausbau in Liestal – Die neue Seltisbergerbrücke wird eröffnet, die erste Phase ist vorbei Liestals neuer «Mobilitäts-Hub» nimmt allmählich Form an. Lucas Huber

Im Zeitplan: Der Ausbau des Bahnknotens Liestal ist auf Kurs. Bis 2025 sollen sämtliche Bauwerke fertiggestellt sein. Foto: Lucia Hunziker

Seit Juni 2019 ist Liestal mehr oder weniger eine Baustelle. Der Vierspurausbau der Bahnlinie ist ein gigantisches Projekt, das nicht nur 380 Millionen Franken kostet. Es erfordert von allen Beteiligten auch ein Höchstmass an Engagement und Genauigkeit. Denn die Bautätigkeit ist eine Operation am offenen Herzen Liestals. So beschreibt es Gesamtprojektleiter Josef Lientscher. Die Gegebenheiten sind eng, die Anwohner nah, und der Verkehr muss unter Volllast weiterfliessen.

Die erste Phase dieser Operation ist nun vollendet, so kommunizierten es SBB und die Stadt Liestal am Freitag an einer Baustellenbegehung. Grund: Die Eröffnung der neuen Seltisbergerbrücke, die die Verantwortlichen als Meilenstein bezeichnen.

Wegen des Ausbaus des Bahntrassees von drei auf vier Spuren musste der sogenannte Burggraben, dessen steile Wände die Bahnlinie durchmisst, verbreitert werden; die alte Seltisbergerbrücke wurde also zu kurz. Nach zwei Jahren der Einschränkungen fliesst der Verkehr hier ab sofort wieder ungehindert.

Schwierige Schwieri-Passerelle

Obwohl: «ungehindert» ist ein grosses Wort angesichts einer Megabaustelle, die noch mehrere Jahre existieren wird. Die orangegewandeten Bauarbeiter werden nämlich nicht vor 2025 die letzten Schrauben eindrehen. Bis dahin werden noch sämtliche Gleise und Perrons neu gebaut, wird die dannzumal neugestaltete Bahnlinie mit einem Bach untertunnelt und ein Fussgängersteg ans Bahntrassee gehängt, wird ein Veloparking in der Tiefe erstellt und werden mehrere Strassen, Unterführungen und das Bahnhofsgebäude neu gebaut.

Zwischenbilanz nach zwei von sechs Baujahren: SBB-Gesamtprojektleiter Josef Lientscher (links) im Gespräch mit Liestals Stadtpräsident Daniel Spinnler. Foto: Lucia Hunziker

Und dann ist da noch diese Passerelle, Schwieri mit Namen – weil sie vom Schwieri-Quartier ins Zentrum führt. Diese Schwieri-Passerelle bereitet der Bauherrin SBB Sorgen, denn das Bewilligungsverfahren läuft seit nunmehr bislang erfolglosen vier Jahren. Einsprachen kamen nicht nur aus der Anwohnerschaft, sondern auch vom Bundesamt für Verkehr, dem die Zufahrtsrampe für Rollstuhlpilotierende zu steil war.

Nach etlichen Anpassungen liegt nun die Planauflage seit Donnerstag erneut auf. «Wenn alles gut läuft, können wir im Sommer 2023 bauen. Doch wir rechnen mit weiteren Einsprachen», sagt Gesamtprojektleiter Lientscher. Und die drohen dann, die Passerelle um gleich zwei Jahre zu verzögern. Das Problem: Die Montage bedingt eine Vollsperrung der Bahnstrecke während sechseinhalb Stunden.

Perron über Gleis 3

«Sperrungen dieses Ausmasses muss man 48 Monate im Vorfeld beantragen», sagt Oberbauleiter Claudio Gascard. Wenn sein Chef Lientscher das Gehirn der Operation an Liestals offenem Herzen ist, dann ist Gascard dessen rechte Hand. Die vier Jahre benötigten all die Partner, Dienstplanschreiber, Disponentinnen, Streckenplaner und alle anderen Beteiligten, um sich vorbereiten zu können.

Viel näher ist da die Tatsache, dass in der Nacht auf Samstag der allerletzte Zug übers Gleis 3 durch Liestal rollt. Ein 70 Mann starker Bautrupp überbaut dieses Gleis noch bis am Sonntag mit einem provisorischen Perron. Ab Montag früh besteigt dann, wer in Richtung Basel unterwegs ist, den Zug auf Gleis 2. Das Hilfsperron wird während rund eines Jahres in Betrieb sein.

Optisch unscheinbar, innerhalb des Bahnausbaus Liestal ein Meilenstein: Die Seltisbergerbrücke, die ab 21. Oktober vollständig für den Verkehr offen sein wird. Foto: Lucia Hunziker

Weitere Ausbauprojekte bis 2035

Der Ausbau des Bahnknotens Liestal ist das umfangreichste einer ganzen Reihe von Bahnausbauprojekten im Raum Basel. Diese sind nötig, um den Viertelstundentakt zwischen Liestal und Basel zu verwirklichen.

Weiter werden in Pratteln seit August die Signalanlagen angepasst; seit März 2020 wird die Strecke zwischen Muttenz und Basel entflochten, und im kommenden Januar erfolgt der Baustart des Ausbaus der Abstellanlagen im Wolfareal.

Ein Jahr später wollen die SBB mit dem Bau eines zusätzlichen Perrons im Bahnhof SBB beginnen. Kostenpunkt dieser Projekte: über eine halbe Milliarde Franken.

Bis 2035 sind weitere Ausbauten wie etwa der Anschluss des Euro-Airports ans Schienennetz oder die Elektrifizierung der Hochrheinbahn projektiert. An beiden Projekten – obwohl auf ausländischem Boden – seien die SBB ebenfalls beteiligt, informiert Thomas Staffelbach, SBB-Gesamtkoordinator Basel: «Wir investieren massiv in die Infrastruktur; das sind milliardenschwere Projekte.»

