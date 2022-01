Was in Basel alles läuft – Die neue Agenda für Kulturbegeisterte Bis jetzt fehlte es der Kulturstadt Basel an einem überschaubaren Medium, das alle Events auf einmal präsentiert. Diese Lücke schliesst nun Agendabasel. Rachel Hueber

Screenshot von der Startseite des neuen Angebots Agendabasel.ch

Es ist Freitagabend und Sie wissen nicht, wohin in den Ausgang? Kino, Theater, Konzert oder doch lieber in eine der interessanten Ausstellungen in einer Galerie? Da springt ab sofort der Verein Kultur beider Basel in die Bresche: mit einer Online-Agenda für Kulturbegeisterte. Mithilfe von Agendabasel.ch soll es nun ganz einfach möglich sein, auf seine eigenen Bedürfnisse zugeschnittene Events in der Region zu finden.

Zwei Jahre arbeitete der Verein Kultur beider Basel an der Online-Agenda, die am Mittwoch um 10.20 Uhr gelauncht wurde. Hinter dieser Idee verstecken sich aktuell elf verschiedene Kulturinstitutionen gemeinsam mit dem Verein Forum Kultur aus Zürich (www.kulturzueri.ch). Die Website startet mit 48 Kulturveranstaltern aus Basel, Baselland und der Umgebung. Alle präsentieren auf der Plattform ihre Events. Schon jetzt sind 416 Veranstaltungen online.