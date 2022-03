Ultarechtes Asow-Regiment – Die Neonazis, die für die Ukraine kämpfen Die Hafenstadt Mariupol wird vor allem vom rechtsextremen Asow-Regiment verteidigt. Doch weil die ukrainische Regierung froh ist über jeden Kämpfer, hat sie die schlagkräftige Gruppe in die Nationalgarde aufgenommen. Florian Hassel aus Belgrad

Bekennen sich zu extremem Gedankengut: Asow-Kämpfer marschieren durch Mariupol (2019). Foto: Evgeniya Maskymova (AFP)

Es war eine staatstragende Botschaft, mit der sich das Asow-Regiment am 28. März an die Bevölkerung Russlands wandte. In einer vom russischen Journalisten Alexander Newsorow verbreiteten Botschaft wünschten die Kämpfer, die bei der Verteidigung der eingeschlossenen Hafenstadt Mariupol die Hauptrolle spielen, «denkenden Russen, ihre Regierung zu stürzen, die ihre Söhne wegen lügnerischer Illusionen einer verdrehten Wirklichkeit in den Tod schickt».