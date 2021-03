FCB vor dem Spiel gegen Luzern – Die Nebengeräusche werden hörbar Der FC Basel trifft am Samstag auf die beste Mannschaft der Rückrunde, den FC Luzern. Trainer Ciriaco Sforza bleibt trotz der steten Unruhe optimistisch. Tilman Pauls

«Es kommt sehr gut.» Trotz sieben sieglosen Spielen in Serie ist Ciriaco Sforza auch vor der Partie gegen den FC Luzern optimistisch, dass der FCB wieder in die Spur findet. Foto: Keystone

Am Wochenende, nach der Niederlage in Genf, wurde Ciriaco Sforza gefragt, ob das noch gut komme mit dem FC Basel in dieser Saison. Man musste diese Frage nicht mit zusätzlichen Informationen unterfüttern, es war auch so klar, was gemeint ist: Gibt es noch eine Chance, dass die Basler zusammen mit ihrem Trainer in die Spur finden und die sportliche Krise hinter sich lassen?

Sforza antwortete: «Es kommt sehr gut.»

Diese Ansicht teilen inzwischen wohl nur noch die grössten Optimisten. Immerhin ist der FCB das schwächste Team des Jahres und das schwächste Team der Rückrunde in Personalunion. Seit sieben Spielen hat man nicht mehr gewonnen, die Abstiegsplätze sind näher als Leader YB, und die Trendkurve zeigt nach unten. Es spricht insgesamt ziemlich wenig dafür, dass es «sehr gut» kommt.