Ökologisches Muttenz – Die Natur soll profitieren Der Muttenzer Gemeinderat stimmt einer Leistungsvereinbarung mit dem Kanton über die ökologische Aufwertung von gemeindeeigenen Grünflächen zu. Daniel Aenishänslin

Gemeinden an der Birs wie Muttenz wollen ihre Zonen für öffentliche Werke und Anlagen möglichst naturnah gestalten. Foto: Eleni Kougionis

Die ökologische Aufwertung der Muttenzer Grünflächen wird vom Kanton Baselland unterstützt. Über finanzielle Mittel des Bundes (Programmvereinbarung Natur 2020 bis 2024) beträgt die Unterstützung bis zu 40 Prozent der effektiven Projektkosten. Der maximale Förderbeitrag beträgt 40'000 Franken, die Gesamtprojektkosten 100'000 Franken. Die Leistungsvereinbarung zwischen Kanton und Gemeinde wurde für den Zeitraum vom 1. Mai bis zum 31. Dezember 2024 abgeschlossen. Aufgewertet werden soll das Areal Tagesheim und Kindergarten Sonnenmatt.

Dabei handelt es sich um eine Massnahme zur Umsetzung des Aktionsplans Birspark Landschaft. Die beteiligten Birsstadt-Gemeinden haben beschlossen, ihre Zonen für öffentliche Werke und Anlagen so naturnah wie möglich zu gestalten. In diesem Zusammenhang hat die Firma Oekoskop 2018 in den Gemeinden Aesch, Arlesheim, Birsfelden, Dornach, Münchenstein, Muttenz und Reinach ihre 160 Zonen für öffentliche Werke und Anlagen beurteilt und auf ein mögliches Aufwertungspotenzial hin untersucht. In der Folge wurde ein detaillierterer Massnahmenplan erarbeitet.

Zwischen dem Kanton und der Arbeitsgruppe Birspark Landschaft wurde 2021 vereinbart, das Projekt zur Aufwertung der Zonen für öffentliche Werke und Anlagen mit jenem zur «ökologischen Aufwertung von kommunalen Grünflächen» des Kantons zu verbinden, um von Bundesgeldern profitieren zu können.

