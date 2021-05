Klaus Littmann – «Die Natur selbst ist ein gewaltiges Gesamtkunstwerk» Klaus Littmann stellt in der Kulturstiftung Basel H. Geiger den Baum als Objekt für kreatives Schaffen ins Zentrum. Julia Konstantinidis

Klaus Littmann zeigt Künstlerinnen und Künstler, deren Werke sich mit der Natur auseinandersetzen. Hier: Tadashi Kawamata, «Tree hut in Madison Square Park, NY». Private Collection / Foto: Serge Hasenböhler Shigeo Toya, «Untitled». Private Collection, Foto: Serge Hasenböhler Franz Burkhardt, «Rue Chateau de Graaf». Foto: Franz Burkhardt 1 / 13

Im österreichischen Klagenfurt pflanzte der Basler Kunstvermittler Klaus Littmann 2019 einen ganzen Wald in das Wörthersee-Stadion. In Basel errichtete er Ende April auf dem Münsterplatz eine «Arena für einen Baum». «Die Natur selbst ist ein gewaltiges Gesamtkunstwerk – also kann man ihr auch einmal ein kleines widmen», sagt er.

Seine Absicht damals wie heute ist es, dem Wechselspiel von Kunst und Natur einen Rahmen zu geben. Ein Thema, das Littmann wohl schon seit seinen Studientagen begleitet, studierte er doch an der Kunstakademie Düsseldorf bei Joseph Beuys, der 1982 in Kassel anlässlich der Kunstausstellung Documenta 77’000 Eichen pflanzte.