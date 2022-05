Adrian Sieber präsentiert «Unglued» – Die Narrenfreiheit eines bald 50-Jährigen Anfang Juli feiert der Basler Musiker – Lovebugs! – einen runden Geburtstag. Er hat ein neues Album und bald einen Auftritt in der Kaserne. Seinen letzten? Möglich ist es. Nick Joyce

Adrian Siebers Album «Unglued» beschreibt den Zustand, in dem er sich befindet: Im Umbruch. Foto: Tabea Hüberli

Adrian Sieber hat harte Zeiten hinter sich. Anfang 2021 erkrankte der Basler Musiker so schwer an Covid, dass er wochenlang kaum mehr aus dem Bett kam. Nach seiner Genesung musste Sieber sämtliche Konzerte absagen, die er um die Veröffentlichung seines zweiten Soloalbums «You, Me & Everything Else» herum geplant hatte.