Balkonsturz in Montreux – Die nächtlichen Rituale der Familie geben Rätsel auf Der Sohn der Familie, die sich in Montreux vom Balkon gestürzt hat, ist ausser Lebensgefahr. Berichte von Nachbarn lassen darauf schliessen, dass die Familie einen ungewöhnlichen Lebenswandel pflegte. Redaktion

An der Stelle, wo vier Familienmitglieder den Tod fanden, haben Anwohner Kerzen und Blumen deponiert. Foto: AFP

Im Fall der Familie, die in Montreux von einem Balkon in den Tod gestürzt ist, bleiben weiterhin viele Fragen offen. Erwartet wird laut «Le Matin Dimanche», dass die gerichtsmedizinische Untersuchung zumindest in einigen Punkten Klarheit schaffen wird.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag in den frühen Morgenstunden. Insgesamt fünf Personen – ein 40-jähriges Ehepaar, die Schwester der Frau sowie zwei 8- und 15-jährige Kinder – stürzten praktisch zeitgleich aus dem siebten Stock eines Wohnhauses. Während die anderen vier Personen starben, überlebte der 15-jährige Sohn den Fall aus rund 25 Metern Höhe. Er soll inzwischen ausser Lebensgefahr sein.