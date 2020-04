Analyse zum FCB-Lohnstreit – Die nächste Vorstellung

des rotblauen Theaters Auf ein offizielles Communiqué in Sachen laufende Lohnverzichtsverhandlungen folgen inoffizielle Informationen, die an die Oberfläche schwappen. Zwischen Clubführung und Mannschaft scheint eine grosse Kluft zu klaffen. Meinung Oliver Gut

Aktuell wird die FCB-Führungsspitze der Mannschaft kaum applaudieren: Präsident Bernhard Burgener (links) und sein CEO Roland Heri. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Es ist nicht gut, was derzeit beim FC Basel passiert. Zu dieser Feststellung kommt, wer in diesen Tagen das Wenige beobachtet, das es in Zeiten von Corona, Lockdown und Homeoffice zu beobachten gibt. Dass der FC Basel sich nach drei Jahren, in denen er fast alle seine finanziellen Reserven verbraucht hat, nun schneller als erwartet in schwerwiegenden finanziellen Schwierigkeiten befindet, darf als gesichert gelten (die BaZ berichtete). Sonst würde CEO Roland Heri nicht im Interview vom besonderen Augenmerk reden, das derzeit auf die Liquidität des Clubs gerichtet ist.