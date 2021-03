Nach Federer und Wawrinka – Die nächste Generation steht bereit Im Schweizer Männertennis zeichnet sich eine Wachablösung ab. Ein Quartett um die beiden French-Open-Juniorenfinalisten Dominic Stricker und Leandro Riedi hat das Potenzial, um dereinst auch auf der ATP-Tour zu reüssieren. Mit dabei ist auch der Möhlemer Jérôme Kym. Thomas Wirz

Leandro Riedi und Dominic Stricker standen sich im vergangenen Jahr im Junioren-French-Open im Final gegenüber. Foto: Anthony Dibon (Getty)

Der Kontrast könnte nicht grösser sein. Derweil Roger Federer in dieser Woche nach langer Pause in Doha auf die grosse Tennis-Weltbühne zurückkehrt, kämpft der Schweizer Spitzennachwuchs beim Future-Turnier im solothurnischen Trimbach um einige wenige ATP-Punkte. Der Anlass in der Tennisprovinz wäre nicht weiter bedeutsam, wenn da nicht die drei derzeit grössten Hoffnungsträger im Schweizer Männertennis mit von der Partie wären.

Die drei Youngsters, die zu den weltbesten Junioren zählen und dereinst in die grossen Fussstapfen der Gallionsfiguren Federer und Stan Wawrinka treten wollen, heissen Dominic Stricker, Leandro Riedi und Jérôme Kym. Wie dringend das helvetische Männertennis eine Blutauffrischung braucht, zeigt schon allein die Bilanz der drei letzten Grand-Slam-Turniere. In Abwesenheit von Maestro Federer waren drei gewonnene Spiele des auch schon 35-jährigen Stan Wawrinka die magere Ausbeute der Schweizer Topspieler.

Ein grosser Sprung

Da kam im letzten Herbst der Exploit von zwei in der Öffentlichkeit noch gar nicht so bekannten jungen Schweizern gerade zur rechten Zeit. Die beiden 18-jährigen Dominic Stricker und Leandro Riedi kämpften sich im French-Open-Juniorenturnier bis in den Final vor, den Ersterer für sich entschied. Ein grosser Erfolg für die beiden Jungspunde und auch eine Genugtuung für Swiss Tennis nach Jahren des Wartens auf mögliche Nachfolger des Duos Federer/Wawrinka. Aus dem Nichts kam das rein schweizerische Finalduell auf der roten Asche von Roland Garros indes keineswegs. Gleich vier Schweizer Jungtalente standen im Junioren-Hauptturnier und gleichzeitig auch in den Top 30 der U-18-Weltrangliste. Neben dem Duo Stricker/Riedi werden auch Jeffrey von der Schulenburg sowie dem Fricktaler Jérôme Kym internationales Potenzial bescheinigt.

Nun ist es aber so, dass im professionellen Tennis brillante Resultate im Nachwuchsalter keineswegs auch einen späteren Erfolg auf ATP-Ebene bedeuten. Eine Statistik besagt, dass von den weltbesten Junioren nur sieben Prozent den Durchbruch in die Top 100 und gar nur ein Prozent jenen in den erlauchten Kreis der Top Ten schaffen. Die Zahlen belegen, dass der Sprung vom Junioren- zum ATP-Spieler ein grosser ist. «Das physische Element ist bis und mit Stufe U-18 noch nicht ganz so wichtig. Auch die Atmosphäre ist bei den Junioren, wo es meist kollegial zugeht, anders», sagt dazu Swiss-Tennis-Cheftrainer Michael Lammer.

Drei Wochen mit Federer

Auch was das Schweizer Nachwuchs-Topquartett betrifft, könnte der Weg bis zu einem verheissungsvollen ATP-Ranking noch lang sein. Als Bester belegt Riedi derzeit Position 907, Stricker (923) folgt knapp dahinter, derweil von der Schulenburg und Kym noch vierstellig geführt werden. Weil im Corona-Jahr 2020 auf den unteren ATP-Stufen Future und Challenger eine Mehrheit aller Anlässe abgesagt werden musste, sagen die nackten Zahlen andererseits längst nicht alles. Derweil etwa Riedi im Spätsommer mit Andrej Martin (ATP-98) bereits einen Top-100-Mann zu bezwingen vermochte, konnte Stricker nach einem Future-Halbfinal in Grenoble eben letzte Woche in St. Petersburg seinen ersten Matchgewinn auf Challenger-Ebene verbuchen. Der French-Open-Juniorensieger profitiert dabei nicht zuletzt von einer optimalen Vorbereitung für das Tennisjahr 2021: Auf Einladung von Roger Federer weilte er über den Jahreswechsel drei Wochen in Dubai und war so auch Teil des Aufbauprogramms seines grossen Vorbilds.

Derweil sich Linkshänder Stricker für die sich folgenden Schweizer Anlässe in Trimbach, Lugano und Biel bestens vorbereiten konnte, sind die Voraussetzungen für die anderen Swiss-Tennis-Hoffnungsträger Riedi und Kym leicht anders. Der Zürcher musste aufgrund einer Rückenverletzung zuletzt pausieren und Kym hat heuer ebenfalls noch kein Turnier bestritten. Der Möhlemer, der 2019 als 15-Jähriger einen fulminanten Daviscup-Einstand feierte, hat zuletzt stagniert und trainiert mittlerweile in Österreich beim früheren Top-100-Spieler Markus Hipfl. Von einer Trennung vom Verband will Headcoach Lammer indes nicht reden: «Jérôme wird weiterhin voll unterstützt, sei es finanziell oder auch dadurch, dass er von Swiss Tennis wichtige Wild Cards erhält.» Dank einer dieser Freikarten konnte Kym gestern in Trimbach denn auch im Hauptfeld starten, wobei er gegen den Italiener Simone Roncalli (ATP-672) genau so zu überzeugen wusste wie Riedi (6:2, 6:2 über das Baselbieter Jungtalent Mika Brunold) und Stricker.

Die nächsten sportlichen Ziele der vier jungen Wilden sind so ehrgeizig wie auch fest umrissen: So schnell wie möglich in die Top 400 der Welt aufsteigen. Klar ist indes auch, dass das Tempo des Aufstiegs zumindest 2021 noch von der Pandemie mitbestimmt wird. Sollte der bestehende internationale Turnierkalender wegen Covid-19 nämlich wieder dezimiert werden, könnte die Wachablösung im Schweizer Männertennis noch weiter auf sich warten lassen.