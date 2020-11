Navajos machen in Nevada den Unterschied

Die Navajo Times berichtet, dass Joe Biden seinen allfälligen Sieg in Nevada auch der Navajo-Nation verdanke. Die drei Wahlbezirke, in denen das zweitgrösste Indianervolk der USA seine Stammesgebiete hat, gingen mit überwältigender Mehrheit an Joe Biden.

Von den bisher ausgezählten Stimmen gehen gemäss der Zeitung 74'000 an den Demokraten und nur 2000 an Trump, eine Differenz von 72'000 Stimmen.

Biden führt derzeit in Nevada mit knapp 22'000 Stimmen, bleibt dies so, wären die Wahlbezirke, in denen die Navajos wählten, wohl tatsächlich ausschlaggebend für Bidens Sieg in Nevada.