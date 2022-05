Geflüchtete aus der Ukraine – Die Nachfrage nach Deutschkursen ist schwankend – aber weiterhin hoch Die Sprachkursanbieter der Region sind durch die Geflüchteten aus der Ukraine weiterhin stark ausgelastet. Noch immer gibt es viele Anmeldungen, aber diese sind nicht kalkulierbar. Isabelle Thommen

Die Deutschkursanbieter aus der Region Basel berichten von einer hohen Auslastung. Symbolfoto: Nicole Philipp

Während in ihrer Heimat der Krieg andauert, bemühen sich die geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer in der Schweiz darum, in den Arbeitsmarkt eintreten zu können. Entsprechend hoch ist die Nachfrage nach Deutschkursen: Bereits Ende März mussten Zusatzangebote geschaffen werden, wie diese Zeitung berichtete.