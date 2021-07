Erstes Heimspiel in der Super League – Die Muttenzerkurve bleibt auch gegen Sion leer Am Sonntag trifft der FC Basel auf Sion. Was müssen die Fans beim ersten Liga-Heimspiel beachten? Woran muss jeder denken? Und was plant die Muttenzerkurve? Tilman Pauls

In der Qualifikation zur Conference League haben die Basler bereits ein Heimspiel bestritten. Gegen Sion wird das Stadion am Sonntag aber besser gefüllt sein als vor anderthalb Wochen. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Drei Spiele, drei Siege, sieben Tore und noch kein Gegentreffer. Der Saisonauftakt ist dem FC Basel geglückt, das kann man so sagen. Aber nicht nur darum herrscht rund um den Club eine gewisse Aufbruchsstimmung. Nach dem Besitzerwechsel ist es ruhiger geworden, zumindest nach aussen. Die neuen Spieler machen Lust auf mehr. Und ausserdem sind wieder Zuschauer im St.-Jakob-Park zugelassen.

Gegen den FC Sion bestreiten die Basler am Sonntag ihr erstes Heimspiel in der Super League. Die BaZ beantwortet fünf Fragen zum Stadionbesuch an diesem Wochenende.