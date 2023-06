Thomi Jourdans Deal funktioniert – Die Muttenzer nehmen Hochhäuser in Kauf – und bekommen dafür einen Park Die Gemeindeversammlung hat am Dienstag mit breiter Zustimmung das Schänzli verabschiedet, ein Herzensprojekt des baldigen Regierungsrats Thomi Jourdan (EVP). Katrin Hauser

Die Investoren hinter den Hagnau-Hochhäusern haben 12 Millionen Franken in einen Fonds für den Birspark eingezahlt. Visualisierung: nightnurse images, Zürich

Als Noch-Gemeinderat Thomi Jourdan (EVP) zu später Stunde beginnt, über das Schänzli zu sprechen, ist die Stimmung im grossen Saal der Mittenza sichtlich gut. Etwas über 90 Muttenzer und und Muttenzerinnen haben sich hier zur Gemeindeversammlung eingefunden. Über die Entwicklung des Schänzli zum «grünen Schänzli» wissen sie Bescheid. Oft genug war das 74’000 Quadratmeter grosse Gebiet Thema. Einst wollte die Baselbieter Regierung dort das Sportinstitut hinstellen. Dagegen wehrte sich die Gemeinde Muttenz. Nun entsteht ein Park an der Birs mit Buvette, Liegewiese und einer kleinen Auenlandschaft, was den Einwohnern durchaus gefällt.

Weniger behagt es einigen Freidorf-Bewohnern, dass auf dem Hagnau-Areal in unmittelbarer Nähe Hochhäuser hingebaut werden. Doch darüber wurde bereits 2018 gestritten. Am Dienstagabend hörte man noch einige wenige Nachwehen, ansonsten war die Stimmung dem Projekt gegenüber äusserst wohlwollend.

Der Deal, den der baldige Regierungsrat Jourdan und die Bauverwaltung mit den Hagnau-Investoren ausgehandelt haben, funktioniert. Er lautet: Rentable Wohn- und Gewerbeliegenschaften dürft ihr hier nur bauen, wenn ihr auch etwas für die Gemeinde tut. Oder, wie es der EVP-Politiker in den letzten Jahren so oft gesagt und auch an diesem Abend wiederholt hat: «Hagnau gibt es nur, wenn es auch das Schänzli gibt.» 12 Millionen Franken zahlen die Hagnau-Investoren ab Baubeginn in den Fonds für den Birspark ein. Auch andere Investoren mit Bauprojekten in Muttenz haben sich beteiligt. Insgesamt sind 18 Millionen Franken zusammengekommen.

Die Trabrennbahn muss dem Birspark weichen. Foto: Dominik Plüss

Damit will man das Projekt «Aqua fera», was übersetzt «wilde Wasser» bedeute, umsetzen. Die Birs soll im Gebiet Schänzli wieder freier fliessen, mit Bademöglichkeiten für die Bevölkerung. Im Süden soll das Gebiet als eine Art Auenlandschaft mehr der Natur als dem Menschen gehören. Im Norden indes ist ein Platz geplant, wo Foodtrucks oder beispielsweise auch ein Bühnenwagen für ein kleines Konzert parkiert werden können.

Der Park sei ja «geradezu prädestiniert für kleinere Festchen», meldet sich ein kritischer Einwohner zu Wort. Wer denn zuständig sei, wenn es zu «Scherereien wie am Birsköpfli» komme? Natürlich sei es im Sommer an manchen Orten schwierig, für Sicherheit und Ordnung zu sorgen; das sei schon heute so, erwidert Jourdan. «Aber sollen wir deshalb aufhören, Freiräume zu schaffen? Ich glaube nicht.»

Muttenz soll einen eigenen Zugang zur Birs mit Bademöglichkeit erhalten. Visualisierung: nightnurse images, Zürich

Ein weiterer Redner befürchtet, dass Altlasten im Gebiet zu einem Problem werden könnten. Tatsächlich ist ein Teil der Fläche, auf dem der Birspark entsteht, beim Autobahnbau in den 60er-Jahren kontaminiert worden – mit «Grümpel», wie es Jourdan ausdrückt. Dabei handle es sich aber nicht etwa um Deponieabfall. Der Grümpel sei nicht gesundheitsschädigend, und «wenn man die Erdmasse nicht bewegt», müsse man diese Fläche auch nicht sanieren. Bei der Auswahl des Projekts habe man deshalb gut darauf geachtet, dass nicht viel Erdmasse verschoben werde.

Wer zahlt, wenn der Fonds leer ist?

Die beiden Muttenzer bleiben skeptisch. Sie treibt die Frage um, wer für den Unterhalt des Parks aufkommt, wenn die 18 Millionen aufgebraucht sind. Jourdan kann den Gemeindebewohnern tatsächlich nicht «für alle Ewigkeit garantieren, dass die Bewirtschaftung nie einen Steuerfranken brauchen wird». Jeder investierte Franken werde sich aber lohnen, zumal das Naherholungsgebiet auch ein Standortfaktor für Muttenz sei.

Am Donnerstagabend entscheidet die Muttenzer Gemeindeversammlung über das andere Herzensprojekt des abtretenden Gemeinderats Thomi Jourdan: Die Umnutzung der Mittenza. Foto: Dominik Plüss

Als einer der letzten Sprecher meldet sich FDP-Politiker Daniel Schneider zu Wort. Er habe «das Heu nicht gerade auf derselben Bühne wie Thomi Jourdan», das sei hier hinlänglich bekannt. Doch dieses Projekt – das habe «Jourdan jetzt wirklich mal gut gemacht», sagt er und erntet ein paar Lacher im Saal. «Dafür muss man ihm ein Kränzchen binden.»

Eine überwiegende Mehrheit sieht das ähnlich und verabschiedet den Planungskredit von 975’000 Franken mit lediglich zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung. Am Donnerstagabend folgt die Abstimmung über die Umnutzung des Kulturhauses Mittenza – ein weiteres Herzensprojekt des abtretenden EVP-Gemeinderats.

