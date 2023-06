Muttenz hat entschieden – Die Musikschule zieht in die Mittenza ein An der Gemeindeversammlung vom Donnerstag gab unter anderem zu reden, dass der Gemeinderat der Bevölkerung verheimlicht hat, dass der Kanton die Mittenza unter Denkmalschutz gestellt hat. Katrin Hauser

Schon bald wird die Mittenza zum neuen Zuhause für Baselbieter Musikschülerinnen und Musikschüler. Foto: zvg

Die Gemeindeversammlungen in der Mittenza, jenem prägenden Gebäude im Muttenzer Dorfkern, sind von kleineren Pannen durchzogen. Am Dienstagabend funktionierte zunächst der Ton nicht. Als Gemeindepräsidentin Franziska Stadelmann das Wort ergreifen wollte, ertönte ein ohrenbetäubendes Rauschen. Am Donnerstagabend, als über die Sanierung der Mittenza debattiert wurde, machte erst der Beamer Probleme, und später gab auch noch das Mikrofon am Rednerpult für die Einwohner kurzzeitig den Geist auf.