Kommentar zu Regionalwahlen in Frankreich – Die Mitte, das bin ich Präsident Emmanuel Macron hat die gesamte Politik auf sich fokussiert und dabei die Bürgerinnen und Bürger aus dem Blick verloren – erst recht im Jahr der Pandemie. Meinung Nadia Pantel aus Paris

Emmanuel Macron hat sich auf das einsame Regieren spezialisiert – und damit sein Land entpolitisiert. Foto: Ludovic Marin (AFP)

Was will jemand mitteilen, der nichts sagt? Vor dieser Frage stehen Frankreichs Politiker nach der ersten Runde der Regionalwahlen am Sonntag. 66,7 Prozent der Wahlberechtigten haben auf ihr Stimmrecht verzichtet. Entsprechend wenig aussagekräftig sind die Siege und Niederlagen der einzelnen Parteien. Doch Politik und Medien sezieren in einem kaum endenden Talkmarathon die Ergebnisse einer Wahl, an der nur ein Drittel der Bürger teilgenommen hat. Und so zerfällt Frankreich in ein Land der zwei Lautstärken, in die Brüllenden und die Schweigenden.