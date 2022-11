Stau von Baugesuchen in Basel – «Die Mitarbeiter auf dem Bauinspektorat sind masslos überfordert» Auf dem Basler Bauinspektorat stauen sich die Dossiers. Ein lokaler Bauunternehmer verweist auf die «massive Überregulierung» des Baugewerbes. Ein weiterer Grund dafür sind personelle Abgänge, die der Kanton bestätigt. Katrin Hauser

Was ist los auf dem Basler Bau- und Gastgewerbeinspektorat? Foto: Kanton Basel-Stadt

Wer in Basel ein Haus umbauen möchte, muss sich gedulden. Statt der üblichen drei Monate braucht das Bauinspektorat oft doppelt so lange, wenn nicht noch länger, um Baugesuche zu prüfen. Wie die Tageszeitung «bz Basel» am Dienstag berichtet hat, musste ein Partner eines Basler Architekturbüros fast ein ganzes Jahr warten, bis er die Baubewilligung für ein kleines Mehrfamilienhaus erhielt. Tatsächlich steht auf der Website des Bauinspektorats, dass es wegen der vielen Baugebehren und eines «aktuellen personellen Engpasses» zu «Überschreitungen der angegebenen Fristen» kommen könne.