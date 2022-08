Open Air auf dem «Inseli» – «Die mit Abstand schönste Bühne» Die Premiere dreier Klassikkonzerte auf der idyllischen Rheininsel zwischen den beiden Rheinfelden war ein voller Erfolg. Die Beteiligten gerieten ins Schwärmen. Boris Burkhardt

«Open Classics am Rhein»: Das City Light Symphony Orchestra aus Luzern begleitet mit Livemusik den Film «Cinema Paradiso». Foto: Kostas Maros

«Wir haben selten so idyllisch gespielt», sagte Dirigent Hugo Bollschweiler zur Begrüssung der Gäste an der Matinee des Jugend-Sinfonieorchesters Aargau auf dem Inseli mitten im Rhein zwischen den beiden Rheinfelden: «Auf unserer Tournee ist das mit Abstand die schönste Bühne.» Das will etwas heissen: Das Jugend-Sinfonieorchester spielte unter anderem im Bodensee-Paradies Lindau.