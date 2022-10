Kunsthalle Palazzo – Die Mikrowelt eines Heiligtums Die Fällung eines uralten Baumes im Himalaja wurde für Sonja Feldmeier zum Schlüsselerlebnis für Bilder, die psychedelische Zustände hervorrufen können. Simon Baur

Die Fällung eines heiligen Baumes, im Hintergrund sichtbar, lieferte Sonja Feldmeier die Inspiration für ihre abstrakten Bilder und dreidimensionalen Objekte. Foto: Sonja Feldmeier

Die Vorlage zu den hier gezeigten abstrakten Bildern ist ein uralter Baum, dessen Fällung die Künstlerin Sonja Feldmeier in der nordindischen Stadt Haridwar filmisch festhielt. Beim Baum handelt es sich um einen im Hinduismus und Buddhismus heiligen Pipalbaum (Ficus religiosa). Er stand an einer Strasse, die für ein Pilgerfest verbreitert wurde. Die filmische Dokumentation, die in Auszügen in der Ausstellung in der Kunsthalle Palazzo in Liestal gezeigt wird, fokussiert dabei auf die Arbeiter, welche die Fällung ausführen mussten.