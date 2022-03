Neues Süssgetränk – Die Migros macht Rivella Konkurrenz Der Grossverteiler verkauft neu ein eigenes Milchserumgetränk namens Prego. Davor gab es mit Rivella einen Streit um Einkaufspreise. Erich Bürgler

Bei den Kundinnen und Kunden der Migros kommt es unterschiedlich gut an: Das Milchserumgetränk Prego. Foto: Ela Çelik

Die braunen PET-Flaschen mit dem Schriftzug Rivella sind hierzulande so bekannt wie Coca-Cola. Nun hat die Migros ein eigenes Getränk aus Milchserum auf den Markt gebracht: in braunen Flaschen in den Varianten rot und blau.