In einer Genossenschaft für gemeinschaftliche Vorteile beim Einkauf von Lebensmitteln müsste das Ziel sein, den Konsumentinnen und Konsumenten gesunde, fair produzierte Produkte zu erschwinglichen Preisen anbieten zu können: Migros-Filiale am Flughafen Zürich. Foto: Melanie Duchene (Keystone)

«Migros macht meh für d’Schwiiz» heisst der neue Werbeslogan der Migros. Seit Ostern macht der Detailhandelsriese in Spots, auf Plakaten und in Online-Anzeigen darauf aufmerksam, dass er bei vielem «mehr tut». So habe die Migros «immer mehr» Bio-Produkte, «immer mehr» Unverpacktes zum Selberauffüllen und «immer mehr» pflanzliche Alternativen im Sortiment.