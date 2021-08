Abhängig vom Finanzgeschäft – Die Migros ist zur Hälfte eine Bank Der Grossverteiler erzielt einen Grossteil seines Gewinns mit seiner Bank. Dieses Geschäft wird nun noch wichtiger. Erich Bürgler , Jorgos Brouzos

Die Migros-Bank liefert über Jahre solide Gewinne. Das Kerngeschäft des Grossverteilers ist dagegen unter Druck gekommen. Foto: Imago Images/Geisser

Die Vanilleglace mit dem Seehund-Logo, der Generoso-Cake oder das Handy-Spülmittel: Für solche Eigenmarken ist die Migros bekannt. Doch einen Grossteil des Konzerngewinns macht der Grossverteiler in einem ganz anderen Bereich. Geschäfte mit Hypotheken, der Vermögensverwaltung, mit Leasing und Ähnlichem spülen via Migros-Bank viel Geld in die Kassen des orangen Riesen.

So wäre das Geschäftsergebnis des Detailhändlers ohne die Bank im Rücken bisweilen miserabel ausgefallen. Im Jahr 2019 sorgte sie für 69 Prozent des Konzerngewinns. Im Jahr davor waren es 43 Prozent. Im Corona-Jahr 2020 war der Anteil mit 35 Prozent niedriger. Die Supermärkte profitierten davon, dass Restaurants geschlossen waren und deshalb mehr Kundinnen und Kunden in die Läden kamen, um Nahrungsmittel zu kaufen.