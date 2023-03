Ranking von Schweizer Firmen – Die Migros ist beim Volk am beliebtesten – die CS am unbeliebtesten Die Credit Suisse hatte schon vor der Übernahme ein schlechtes Image. Diese Rangliste zeigt, wie andere Banken und wichtige Unternehmen bei den Schweizerinnen und Schweizern abschneiden. Yannick Wiget

Arbeitet für das beliebteste Grossunternehmen der Schweiz: Eine Verkäuferin bedient Kundinnen und Kunden in der Migros. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Am 19. März platzte die Bombe, als der Bundesrat die Übernahme der Credit Suisse (CS) durch die UBS bekannt gab. Der CS drohte der Konkurs, weil sie den massiven Abfluss von Kundengeldern nicht stoppen konnte. Viele Kundinnen und Kunden hatten das Vertrauen in die Grossbank verloren, die seit langem nur noch negative Schlagzeilen schrieb.

Wie schlecht es um den Ruf der CS stand, zeigt eine Umfrage des Marktforschungsinstituts GFK , die im Januar und Februar durchgeführt wurde: Im Reputationsranking der 50 bedeutendsten Schweizer Unternehmen landet die Bank abgeschlagen auf dem letzten Platz. UBS und Postfinance werden auch nicht gut bewertet. Deutlich mehr Kredit in der Bevölkerung geniessen die Raiffeisenbank und die Kantonalbanken.

Am beliebtesten ist aktuell die Migros, nachdem der Detailhändler im letzten Jahr von Victorinox verdrängt wurde. Der Sackmesserhersteller liegt jetzt wieder auf Rang zwei, dahinter folgen die Lebensmittelhersteller Zweifel, Ricola sowie Lindt & Sprüngli.

Die Migros verdankt ihre Spitzenposition vor allem Personen unter 30 Jahren, denen das Thema Nachhaltigkeit wichtig ist. Jüngere Konsumentinnen und Konsumenten haben das Gefühl, dass sich die Firma besonders um die Themen Umwelt und Klima bemüht. «Hinsichtlich der sozialmoralischen Reputation liegt die Migros mehr als vier Prozentpunkte vor dem nächstbesten Unternehmen», sagt Anja Reimer von GFK.

Der grosse Konkurrent Coop kann hier nicht mithalten, verbessert sich im Vergleich zum Vorjahr aber um vier Ränge auf den 7. Platz. Mit Denner ist ein weiterer Lebensmittelhändler im Mittelfeld der Rangliste vertreten. Nicht abgefragt wurden die Meinungen zu Aldi und Lidl.

Frauen und Männer bewerten Firmen unterschiedlich

Eine Rolle bei der Bewertung spielen das Alter, das Geschlecht und die Sprachregionen. Jüngere Personen zählen auch die Kantonalbanken, Swisscom und Hirslanden zu den beliebtesten Firmen, bei den über 50-Jährigen sind Swatch, Landi und die Suva weiter vorne. Zudem sehen die Älteren Victorinox anstatt Migros an der Spitze.

Alle Unternehmen der Top 10 mit Ausnahme von Lindt & Sprüngli werden von Männern besser beurteilt als von Frauen. Gerade Logitech und SBB verdanken den Männern ihre gute Platzierung. Bei den Frauen hingegen gehören Hirslanden und die Landi zu den am besten abschneidenden Firmen.

Ausserdem gibt es einen Röstigraben: Die Deutschschweizer bewerten die Migros deutlich besser als die Westschweizer, das Gleiche gilt für Victorinox, Zweifel, Lindt & Sprüngli, Geberit, Logitech, Rivella und die SBB. In der Romandie sind dafür Coop, Ricola, Rolex, die Kantonalbanken und die Landi beliebter. Die Migros landet hier nicht einmal auf den ersten zehn Rängen.

Bewertet wurden nebst den kommerziellen Unternehmen auch nicht gewinnorientierte Organisationen, sogenannte NPO. In dieser Kategorie führt zum sechsten Mal in Folge die Rettungsflugwacht Rega das Ranking an. Aber auch die Paraplegiker-Stiftung und Ärzte ohne Grenzen haben in den Augen der Bevölkerung einen guten Ruf. Beide konnten sich um einen Rang verbessern. Vergleichsweise unbeliebt sind die Heilsarmee, Greenpeace und die Sterbehilfe-Organisation Exit.

