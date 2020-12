Österreichs Kanzler Sebastian Kurz kriegt die Corona-Infektionen nicht in den Griff – und sucht nach Schuldigen. Foto: Leonard Foeger (Reuters)

Wenn in Österreich etwas nicht funktioniert, kann man beginnen, von zehn herunterzuzählen – und bevor man bei fünf ankommt, sagt meist schon der erste Politiker: «Die Ausländer warens!» Am Mittwoch übernahm Sebastian Kurz diese Rolle. Ende des Sommers hätten «vor allem Personen mit Wurzeln am Balkan und der Türkei das Virus nach Österreich geschleppt». Die undisziplinierten Migranten, sollte das heissen, sind also schuld an den hohen Infektionszahlen. Und so etwas sagt der Bundeskanzler des Landes, in dem das Skiörtchen Ischgl liegt.

Sebastian Kurz zersetzt den gesellschaftlichen Zusammenhalt, der während der Pandemie so wichtig wäre.

Man kann für Kurz nur hoffen, dass die meisten «Personen mit Wurzeln am Balkan und der Türkei» nicht zugehört haben. Seit Beginn der Pandemie sind sie es, die raus müssen in die Supermärkte und Grossküchen. Sie sind es, die unterbezahlt und überarbeitet Krankenhäuser putzen und Infizierte pflegen. Viele haben sich genau deswegen angesteckt, nicht wegen Verwandtenbesuchen im Sommer.

Nein, diese Menschen brauchen kein Mitleid, aber sie verdienen Respekt. Sebastian Kurz verhöhnt sie öffentlich, um von seinem eigenen Versagen abzulenken. Das ist feige und betrifft nicht nur die, die er zu Sündenböcken macht. Er zersetzt damit den gesellschaftlichen Zusammenhalt, der während der Pandemie so wichtig wäre.