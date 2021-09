Kultur-Beben in Pratteln – Die Metal Dayz scheinen gezählt Die Existenz der Prattler Kulturinstitution Z7 ist akut gefährdet. Der Gemeinde fehlen die Flächen und Ideen für die nötigen Parkplätze. Das zeigte sich im Einwohnerrat deutlich. Daniel Aenishänslin



Die Konzertfabrik Z7 braucht Parkplätze für seine Gäste. Sonst ist der Ofen zumindest in Pratteln aus. Foto: Z7

«Die Diskussion hat mir gezeigt, dass mit der Antwort des Gemeinderates mehr oder weniger alle zufrieden sind – und nichts passiert», fasste Kurt Lanz (SP) seine Eindrücke zusammen. Zuvor hatte Gemeinderat Roger Scheidegger (Unabhängige) auf die Interpellation von Rebecca Moldovanyi (SP) geantwortet, was Pratteln zur Sicherung der Zukunft der Konzertfabrik Z7 unternehme.

Denn um nichts weniger geht es. Einerseits um die Zukunft des Z7 in Pratteln. Dazu braucht es Parkplätze für die Konzertbesucherinnen und -besucher. Garantierte Parkplätze, sonst werden die anstehenden nötigen Investitionen in die Konzerthalle nicht getätigt, der Betrieb Ende 2022 eingestellt. Andererseits um die Zukunft des Z7 grundsätzlich. Ist der Standort Pratteln nicht mehr vertretbar, müsste ein anderer her. Der konnte bisher jedoch nicht gefunden werden. Das schmerzt gerade die Fraktion, die die harten und schweren Gitarrenriffs so liebt.

Ausstrahlung in Europa

«Der Gemeinderat ist der Ansicht, dass das Z7 eine ganz wichtige Kulturinstitution in Pratteln ist», sagte Roger Schneider, « – seit langem.» Im Rahmen seiner Möglichkeiten unterstütze der Gemeinderat die Konzertfabrik, deren Ausstrahlung den Namen Prattelns nach Europa hinaustrage. Eine längerfristige Lösung könne Stand heute nicht garantiert werden. Obwohl: «Der aktuelle Handlungsbedarf ist dem Gemeinderat bekannt.» Man suche gemeinsam mit den Betreibern des Z7 nach Lösungen.

«Das Z7 schafft einen enormen kulturellen Mehrwert. Die Zeit drängt.» Rebecca Moldovanyi (SP)

Sie sei froh und erleichtert, dass der Gemeinderat hinter dem Z7 stehe, sagte Interpellantin Rebecca Moldovanyi. Dass er Unterstützung zusage, damit die Institution nicht wegziehen müsse. Durchschnittlich kämen jährlich 90’000 Besucherinnen und Besucher, 2019 sollen es gar 120’000 gewesen sein. Dem Geschäftsbericht der Theatergenossenschaft Basel habe sie entnommen, dass im Gegensatz dazu Opern in Basel bloss die Hälfte der Z7-Frequenz aufwiesen. «Das Z7 schafft einen enormen kulturellen Mehrwert», schloss Moldovanyi daraus. Aber auch: «Die Zeit drängt.»

Patrick Weisskopf (Unabhängige) zeigte sich mit den Antworten des Gemeinderats zufrieden. Und er brachte eine Idee ein, wie und wo die Parkplätze für das Z7 herzukriegen seien. «Man könnte die Autobahn abdecken und damit die Gemeindefläche vergrössern», schlug er vor. Das Z7 liegt in unmittelbarer Nähe zur A2. Petra Ramseier (Unabhängige) regte an, mit dem benachbarten Möbelgeschäft Ikea das Gespräch zu suchen. «Die haben etwa 750 überdimensionierte Parkplätze», griff sie etwas hoch, «wenn diese auf Normalgrösse eingezeichnet würden, dann hätte man wahrscheinlich die nötigen 250 Parkplätze zusammen.»

Rot-grüne Parkplätze, bürgerlicher ÖV

Ramseiers Argumentation liess nicht nur Didier Pfirter (FDP) schmunzeln: «Es freut mich, dass die rot-grüne Ratshälfte sich so stark für Parkplätze einsetzt und sogar so weit geht, dass sie die Autobahn überdecken will.» Dann liess er sich die Bemerkung nicht nehmen, gerade der Umweltschutzgedanke habe einst weitere Parkplätze der Ikea verhindert. Die Gemeinde könne keinen Gewerbetreibenden «quasi subventionieren, nur weil er besonders sympathisch ist». Möglicherweise musste dann die rot-grüne Ratshälfte schmunzeln, als Pfirter begann, den öffentlichen Verkehr ins Zentrum zu rücken. Er schlug vor, die Besucher könnten die umliegenden Parkhäuser, beispielsweise in Liestal, nutzen, um den Rest der Reise zum Z7 mit besagtem ÖV zurückzulegen.

Gemeinderat Schneider dachte laut über eine «Welle der Solidarität» unter Prattler KMU nach, die dem Z7 gegen Entgelt die nötigen Parkplätze bescheren könnten. Er schloss mit den Worten: «Ich kann mir Pratteln ohne Z7 nicht vorstellen. Die Hoffnung stirbt zuletzt.» Die Hoffnung auch bezüglich Kurt Lanz und dass er mit seinem Fazit nicht recht behalten wird: «Und nichts passiert.»

