Spring Basel – Die Messe, die keine sein will Am Mittwochnachmittag öffnete das neue Frühlingsfestival Spring Basel in der Messehalle 2 seine Pforten. Ein erster Eindruck. Julia Gisi

Am Mittwoch startete das Frühlingsfestival Spring Basel. Foto: Nicole Pont

Wird es eine abgespeckte Form der Muba? Eine grössere Version des Flâneur-Festivals? Oder etwas ganz Neues? Am Mittwochnachmittag öffnete das neue Frühlingsfestival Spring Basel erstmals seine Pforten für die Besucherinnen und Besucher aus der Region – was diese dort, in der Messehalle 2, aber konkret erwarten würde, war im Vorfeld eher schwierig abzuschätzen. Denn das Angebot des fünftägigen Festivals, das von der MCH Group ins Leben gerufen wurde, ist breit gefächert. Sehr breit: Von Essensständen über Live-Kunstperformances und Musik-Acts bis hin zu Gesprächsrunden mit prominenten Köpfen aus der Region ist laut Programm alles dabei. Wie würde das alles unter einen Hut gebracht werden?