Eine Entfremdung der Stadt zur Messe – Die Messe Basel gibt es so nicht mehr Die MCH Group verfolgt ihre eigenen Ziele, die nicht länger im Einklang mit Basel stehen. Meinung Raphael Suter

Im Oktober wird die Art Basel auch in Paris stattfinden. Die MCH Group erhielt den Zuschlag für vorerst sieben Jahre. Im Städtevergleich hat die französische Hauptstadt langfristig aber die besseren Karten. Foto: Taddeo Cerletti (20 Minuten)

Das Verhältnis der Baslerinnen und Basler zu «ihrer» Messe war jahrzehntelang sehr innig. Zuerst wurde einfach liebevoll von der Muba gesprochen, dann von der Messe Basel, selbst als diese auch schon in Zürich und Lausanne tätig war. Mit dem Namen MCH Group konnte sich hier niemand so richtig anfreunden. Vielleicht war diese Namensänderung der erste Schritt einer Entfremdung der Stadt zur Messe. Trotzdem sprach sich Basel sehr deutlich für einen Verbleib der Messe in der Stadt aus, und der Neubau der Messehalle wurde von einer breiten Bevölkerung – auch finanziell – mitgetragen. Immer in der Meinung, dass das Unternehmen seine Tätigkeit zum Nutzen und Wohl der Region ausrichtet.