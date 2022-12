Basler Obdachlose bei minus 7 Grad – «Die Menschen wissen, wie sie mit tiefen Temperaturen umgehen müssen» Wer in Basel kein Dach über dem Kopf hat, riskiert bei Minusgraden sein Leben. Verschiedene Hilfsorganisationen haben in diesen Zeiten ein besonderes Augenmerk auf die Obdachlosen. Dorothea Gängel

Obdachlose sind vor allem im Winter froh, wenn sie den Schlafsack im Freien gegen ein warmes Plätzchen tauschen können. Archivbild: Lucia Hunziker

Sie verbringen ihre Nächte in Hauseingängen oder an anderen einigermassen geschützten Orten, meist auf Zeitungspapier und eingerollt in Schlafsäcke: die Obdachlosen. Wer in Basel-Stadt kein Dach über dem Kopf hat, der kann in einer der Notschlafstellen übernachten oder bei Organisationen wie dem Verein für Gassenarbeit Schwarzer Peter Hilfe erhalten.

Gefährlich wird es für Obdachlose, wenn die Temperaturen – wie in der Nacht von Freitag auf Samstag – deutlich unter den Gefrierpunkt sinken. So prognostizierte etwa Meteonews eine Temperatur von minus 7 Grad. Finden sie dann nicht rechtzeitig ein warmes Plätzchen, kann sie das ihr Leben kosten. Michel Steiner, Gassenarbeiter und Co-Geschäftsleiter des Vereins Schwarzer Peter, kennt viele dieser Menschen. «Diejenigen, die das ganze Jahr draussen übernachten, die sogenannten ‹rough sleepers›, sind zum Glück Profis», sagt er. «Sie wissen, wie sie auch mit tiefen Temperaturen umgehen müssen.»

Trotzdem hat sein Team in den eisigen Zeiten die Augen offen und sorgt dafür, dass genügend gutes Outdoormaterial und warme Kleider zur Abgabe parat sind. Der Verein ist ständig in Kontakt mit Betroffenen, stellt Kostengutsprachen für die Notfallstelle aus und leistet bei Bedarf ganz gezielt Unterstützung. Auch die Polizei sei stets mit offenen Augen unterwegs und bringe Menschen in gefährlichen Situationen in die Notschlafstelle.

«Das Hilfsnetz in Basel ist gut ausgebaut, sodass bisher zum Glück niemand draussen erfroren ist», sagt Steiner. Doch die Kälte ist mittlerweile nicht mehr die einzige Gefahr. Die zunehmenden Hitzewellen seien mindestens so bedrohlich wie Kälteperioden. «In Zukunft damit umgehen zu können, wird eine weitere Aufgabe der niederschwelligen Arbeit sein.»

Fehler gefunden?Jetzt melden.