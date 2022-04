Demonstrationen in Basel – «Die Menschen, insbesondere die älteren, haben Angst» Immer häufiger bleiben die Basler am Samstag, dem für den Detailhandel und die Gastronomie wichtigsten Tag, zu Hause. Der Grund sind Demonstrationen durch die Innenstadt. Wie sehen das die betroffenen Unternehmer? Dorothea Gängel Seraina Graf

Demonstrationen behindern Passanten und den öffentlichen Verkehr. Foto: Dominik Plüss

Die Lust am samstäglichen Einkauf in der Basler Innenstadt kann einem ganz schnell vergehen. Immer häufiger kommt es ausgerechnet an diesem Wochentag zu Demonstrationen. Bewilligt oder unbewilligt – die Menschenmassen, die teilweise mit Megafonen ausgerüstet durch die Einkaufsstrassen ziehen, stören Passanten und blockieren Trams. Das führt dazu, dass viele Menschen der Innenstadt am Samstag fernbleiben und ihre Einkäufe beispielsweise lieber im nahen Lörrach erledigen.