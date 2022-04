Für mich war es keine Überraschung. Ich glaube zwar nur bedingt an die Meinungsumfragen, aber diesmal lagen diese sowohl für das Elsass als auch für den Rest des Landes sehr nahe an den Resultaten. Den Ausschlag hat die Kandidatur von Jean-Luc Mélenchon gegeben. Er hat es fertiggebracht, für die linke Wählerschaft eine echte Alternative zu schaffen. Das zeigt sich deutlich in den Ergebnissen der grossen Städte.

Die Wahlbeteiligung im Elsass lag bei etwa 75 Prozent, also tiefer als bei den Wahlen von 2019 und 2012. Hauptgrund ist, dass die Kampagne für die Präsidentschaftswahl dieses Mal anders verlief als sonst. Wir im Elsass, und das gilt klar auch für den Rest Frankreichs, hatten den Kopf woanders. Wir sind gerade eben einigermassen aus der Covid-Pandemie rausgekommen. Wir haben den Krieg in der Ukraine, der so nah ist, ständig vor Augen. Die Lebenshaltungskosten steigen, speziell der Gaspreis und die Benzinkosten. Trotzdem muss man sich fragen, wieso die Beteiligung diesmal niedriger war. Denn der Wunsch nach Demokratie und Mitbestimmung ist nach wie vor da.

Welche Prognose geben Sie für die Verteilung der Stimmen speziell von Mélenchon und dem Rechtsextremen Zemmour in der Stichwahl?

Meine Einschätzung, was die Wähler von Mélenchon betrifft: Ich glaube, dass sich rund 30 Prozent am Sonntag der Wahl enthalten werden. Mindestens 40 Prozent werden voraussichtlich Macron wählen. Rund 25 Prozent der Stimmen werden an Le Pen gehen. Was Zemmour angeht, da liegen die Dinge anders. Er hat deutlich gesagt, dass all seine Wähler bei der Stichwahl ihre Stimme an Le Pen geben sollen. Daher wird die Mehrheit der Wähler der Partei Reconquête am Sonntag Le Pen unterstützen. Es gibt noch sehr viele Unentschlossene, und wir müssen damit rechnen, dass die sich in letzter Minute wohl für die eine oder andere Seite entscheiden.