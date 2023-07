Beim Basler Einbürgerungstest – «Die meisten Probleme haben wir mit Akademikern» Stefan Wehrle leitet seit zehn Jahren die Einbürgerungskommission. Er weiss, wie viel der Schweizer Pass manchen Menschen bedeutet. Oliver Sterchi Katrin Hauser

«Viele Kandidaten sind wahnsinnig nervös»: Mitte-Politiker Stefan Wehrle über die einbürgerungswilligen Basler und Baslerinnen. Foto: Pino Covino

Herr Wehrle, seit zehn Jahren leiten Sie nun die Einbürgerungskommission der Stadt Basel. Was bedeutet es den Menschen, die Ihnen gegenübersitzen, Schweizerinnen und Schweizer zu werden? Wir unterschätzen den Stellenwert der Einbürgerung. Für diese Menschen hat das eine gewaltige Bedeutung. Sichtbar wird das bei der Übergabe der Bürgerbriefe. Da sehe ich jeweils eine riesige Freude und auch Stolz.

Sind die Eingebürgerten stolzer auf ihre Nationalität als die «Einheimischen»? Ja, ganz sicher. Für uns, die schon von Geburt an den Schweizer Pass haben, ist das eine gewisse Selbstverständlichkeit. Für diese Menschen ist das etwas ganz anderes. Man ist auch einfach stolz, dass man das aufwendige Verfahren hinter sich und die Prüfung bestanden hat.

Oft behalten diese Leute ja ihre andere Nationalität, haben also zwei Pässe. Welches Zugehörigkeitsgefühl überwiegt in diesem Fall? Für diese Leute ist die Schweiz die zweite Heimat, die sie sich ausgesucht haben. Ich halte nichts von der Forderung, die Doppelbürgerschaft abzuschaffen. Viele Doppelbürger fühlen sich beiden «Heimaten» gleichermassen verbunden, das ist völlig legitim.

Ist das Einbürgerungsgespräch für die Kandidaten ein reiner Verwaltungsakt? Oder gibt es da Emotionen? Viele Kandidaten sind wahnsinnig nervös. Wir hatten mal einen Hochschulprofessor, der hat geschwitzt wie ein Wahnsinniger, und es war noch nicht einmal Sommer. Dabei hat er alles gewusst, was wir ihn gefragt haben. Aber am Ende war sein Hemd komplett durchgeschwitzt. Dann hat er zu uns gemeint, dass er seine Studierenden nicht mehr prüfen könne, nun, wo er am eigenen Leibe erfahren habe, wie viel Stress eine solche Prüfung auslösen kann.

Bei welchen Fragen haben die Leute gemeinhin Mühe? Historisches? Oder Geografie? Die Geografie ist ein grosses Manko. Wenn wir zum Beispiel fragen, an welchem See die Rütliwiese liegt, hat eine Mehrheit in der Regel keine Ahnung. Häufig kommt auch die Antwort «Luzernersee».

«Schon heute fällt ein Drittel beim Sprachtest durch.»

Muss man die 26 Kantone aufsagen können? Nein. Bei Jugendlichen fangen wir mit der Rütliwiese und den Urkantonen an. Auch kommt die Frage, wann Basel der Eidgenossenschaft beigetreten ist.

Und das wissen die Leute? 95 Prozent der Einbürgerungswilligen gehen in einen Vorbereitungskurs. Hinzu kommt, dass man inzwischen einen Sprachkurs absolvieren muss. Früher hatten wir Leute in den Einbürgerungsgesprächen, die waren zwar im Vorbereitungskurs, konnten die Fragen aber trotzdem nicht beantworten, weil ihr Deutsch nicht gut genug war. Das gibt es heute nicht mehr.

Die SVP klagt, dass die Sprachanforderungen zu tief seien und angehoben werden müssten. Wie sehen Sie das? Dem kann ich nicht zustimmen. Aktuell muss man die deutsche Sprache mündlich auf Niveau B1 und schriftlich auf Niveau A2 beherrschen. Zum schriftlichen Ausdruck kann ich keine Angaben machen, da wir diesen nicht prüfen. Aber mündlich B1 reicht gut für das Einbürgerungsgespräch. Eine Verschärfung der Anforderungen ist nicht angezeigt. Kommt hinzu: Schon heute fällt ein Drittel beim Sprachtest durch.

Wie entscheiden Sie, ob jemand bestanden hat oder nicht? Gibt es da eine bestimmte Punktzahl, die man erreichen muss? Nein. Bei den Interviews sind meistens fünf oder sechs Mitglieder der Einbürgerungskommission anwesend. Jemand führt das Interview, die anderen stellen am Ende nur Zusatzfragen. Bei den meisten Kandidierenden ist sonnenklar, dass sie bestanden haben.

Aber Sie sagen auch einmal Nein? Falls jemand zu wenig weiss und noch nicht im Vorbereitungskurs war, dann schicken wir ihn zuerst einmal dorthin. Leuten, die zwar im Kurs waren, aber trotzdem nicht bestehen, offerieren wir eine 1:1-Nachhilfeschulung. Wir sind inzwischen wirklich sehr nett und hilfsbereit. Die allermeisten strengen sich dann auch an und schaffen den Test beim nächsten Versuch.

Viele Diskussionen gebe es innerhalb der Kommission nicht, sagt Wehrle. «In aller Regel ist man sich schnell einig.» Foto: Pino Covino

Stimmt es eigentlich, dass Hochqualifizierte den Einbürgerungstest weniger ernst nehmen, weil sie denken, sie wüssten eh schon alles? In der Tendenz stimmt das, ja. Die sogenannten einfachen Leute sind oft besser vorbereitet und strengen sich am meisten an. Die meisten Probleme haben wir mit Akademikern, die das Gefühl haben, sie müssten nichts tun zur Vorbereitung.

Wo sind denn die Schwächen dieser Akademiker? Das fängt schon bei der Staatskunde an. Wenn jemand keinen einzigen Bundesrat oder Nationalrat kennt, wird es schwierig. Wir hatten schon Juristen, die kannten den Unterschied zwischen Stände- und Nationalrat nicht, und die haben hier studiert! Die «einfachen Leute» hingegen lernen wie die Wahnsinnigen und wissen solche Dinge dann.

Wir kennen einen Akademiker, der sich in Riehen einbürgern lassen wollte und Fragen zu örtlichen Gewässern beantworten musste. Sozusagen jeden Teich habe er benennen müssen. Gibt es auch Fragen, die etwas übertrieben sind? Abgesehen von den Zusatzfragen, wenn Personen sehr viel wissen, kommen mir keine in den Sinn. Der grosse Vorteil der mündlichen Prüfung ist es nun einmal, dass wir das Niveau anpassen können. Wenn jemand lediglich zwei Jahre in der Schule war, muss man es senken. Bei Akademikern wird es erhöht.

Man hört auch von Expats, die zwar schon lange hier wohnen, aber kaum eine Verbindung zu Basel haben. In Einzelfällen beobachten wir das auch, ja. Kürzlich war jemand hier, der in Basel aufgewachsen ist, hier die Schule besucht hat und keine einzige Rheinbrücke benennen konnte. Wir dachten dann, das könne doch gar nicht sein.

Wie ist das bei Absolventen von International Schools? Hier gibt es ebenfalls Unterschiede. Die Schüler der International School in Basel hatten deutlich mehr Deutschunterricht und sind besser integriert als jene der International School in Reinach.

Wie misst man denn Integration in einer Stadt mit so vielen Milieus, so vielen partikulären Interessen, denen Leute nachgehen? Hilft es zum Beispiel, wenn jemand in einer Fasnachtsclique ist? Wir fragen nicht nach dem Vereinsleben. Wichtig ist für uns, ob sie wissen, was die Fasnacht bedeutet – oder im Kleinbasel, was am Vogel Gryff passiert.

«Auch Super-Akademiker bekommen altersbedingt nicht mehr alles auf die Reihe.»

Ist das nicht etwas gar traditionsfixiert? Die jungen Leute unterhalten sich doch viel mehr über den FCB als über den Vogel Gryff. Der FCB lebt seit längerem auch mehr von seiner Tradition. Im Kleinbasel lebt kaum jemand, der den Vogel Gryff nicht kennt.

Kennen ja, aber spielt er eine Rolle im Leben der Leute? Nun, die dritten Primarklassen besuchen den Vogel Gryff. Diese Fragen stellen wir in erster Linie Kindern bis zu einem Alter von 14 Jahren.

Gibt es auch Fragen zum FCB? Wie der Trainer heisst, zum Beispiel? (schmunzelt) Leider nicht. Als der FCB noch in der Champions League spielte, haben wir einmal einen Jungen gefragt, wie das Wappen von Basel-Stadt aussieht. Da meinte er: rot-blau. Damals galt dies als richtig!

In der Einbürgerungskommission sitzen Leute von ganz links bis hin zur SVP. Ist man sich da eigentlich einig bei Entscheiden, oder wird zuweilen gestritten? In aller Regel ist man sich schnell einig. Diskussionen sind relativ selten und verlaufen nicht unbedingt entlang der Parteilinien. Es ist eher die persönliche Einstellung, die hier zum Tragen kommt – etwa in der Frage, wie grosszügig man bei Jugendlichen sein sollte. Auf was ich die Kommission hin und wieder aufmerksam machen muss, ist eine gewisse Altersmilde. Auch Super-Akademiker bekommen altersbedingt nicht mehr alles auf die Reihe.

Die Leute lassen sich also auch noch im hohen Alter einbürgern? Ja. Als wir diese Aktion hatten, bei der man als Schweizerin viel günstiger Baslerin werden konnte, hat uns eine 100-Jährige angeschrieben. Ihr Ziel sei es, als Basler Bürgerin zu sterben. Kürzlich hatten wir einen 90-Jährigen hier, der sehr gut war.

In der Politik wird immer wieder über das Ausländerstimmrecht diskutiert. Welchen Einfluss hätte ein solches auf Ihre Arbeit als Einbürgerungskommission? Mit dem Ausländerstimmrecht würde das Interesse an der Einbürgerung gewiss sinken. Es gibt bereits heute viele Menschen in Basel, die sich einbürgern lassen könnten, dies aber nicht wollen. Ich lehne das Ausländerstimmrecht ab. Auf Gemeindeebene könnte man es noch diskutieren, doch in Basel geht das ja nicht.

Wieso lassen sich die Leute nicht einbürgern? Aus emotionalen Gründen, oder weil es ihnen schlicht zu viel Aufwand bedeutet? Letzteres, wobei sich der Aufwand eigentlich in Grenzen hält. Die Kosten sind tatsächlich für viele noch ein Hindernis. Ein Erwachsener zahlt ab 25 Jahren insgesamt 1900 Franken. Der Grosse Rat hat einen Vorstoss überwiesen, wonach sich Personen unter 25 Jahren gratis einbürgern lassen können. Da bin ich dafür. Bis jetzt darf man sich nur bis zum vollendeten 19. Lebensjahr gratis einbürgern lassen – und diese Frist verpassen viele.

Oliver Sterchi ist stellvertretender Ressortleiter Region der «Basler Zeitung». Mehr Infos Katrin Hauser ist Mitglied des lokalen Politikteams. Sie schreibt Analysen, Hintergründe und Porträts, macht aber auch gerne Beiträge zu lokalen Statistiken. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.