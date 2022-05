Studie zu Tempo 30 in beiden Basel – Die Mehrheit will schnelle Hauptstrassen Verkehrs- und Wirtschaftsverbände fühlen sich bestätigt und lancieren eine Unterschriftensammlung. Doch die Untersuchung ist stark vereinfacht. Jan Amsler

Auf Hauptverkehrsstrassen wie der Nauenstrasse in Basel solle weiterhin Höchstgeschwindigkeit 50 gelten, fordern Wirtschafts- und Verkehrsverbände. Foto: Pino Covino

Rund zwei Drittel der Baslerinnen und Basler sprechen sich gemäss einer repräsentativen Studie gegen flächendeckend Tempo 30 aus. Die Untersuchung wurde vom Marktforschungsunternehmen Link durchgeführt, im Auftrag von Wirtschafts- und Verkehrsverbänden der Region Basel.

In Basel-Stadt wird der Grosse Rat entweder kurz vor oder nach der Sommerpause entscheiden, ob ein Vorstoss für eine allgemeine Geschwindigkeitsreduktion zur Umsetzung an die Regierung überwiesen werden soll. In Baselland ist Tempo 30 vor allem in den Gemeinden ein Thema: Hier drehen sich die Debatten um bestimmte Abschnitte der Hauptstrassen. Das Institut Link hat auch hierzu Daten ausgewertet und präsentiert ein ähnliches Bild: 78 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner sind dagegen, dass auch ausserhalb der Quartiere nur noch mit 30 Kilometern pro Stunde gefahren werden darf. Hingegen befürworten in beiden Kantonen zwei von drei Personen strengere Temporegeln in den Quartieren.