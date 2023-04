Unchristliches Basel – Die Mehrheit hat der Kirche den Rücken gekehrt Der Trend, dass die römisch-katholische und die evangelisch-reformierte Kirche an Beliebtheit einbüssen, ist schweizweit zu beobachten. In Basel-Stadt ist er jedoch besonders krass. Katrin Hauser

Die Kirchen verlieren ihre Mitglieder. Wieso ist diese Entwicklung in Basel so stark ausgeprägt? Foto: Nicole Pont

Fast 120’000 Mitglieder haben die römisch-katholische und die evangelisch-reformierte Kirche in den letzten 50 Jahren in Basel-Stadt verloren. Der Trend, dass die Landeskirchen an Beliebtheit einbüssen, ist zwar schweizweit zu beobachten. In Basel-Stadt ist er jedoch besonders krass.