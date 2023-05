Handelskammer blickt in die Zukunft – Die «Megatrends» und die drohende Gefahr von links Die Wirtschaft in der Region Basel müsse die sich ändernde Welt als Chance betrachten, mahnte die Handelskammer beider Basel an ihrer Generalversammlung. Und warnte vor Verschlechterungen einiger Rahmenbedingungen. Alexander Müller Oliver Sterchi

Wohin geht die Reise der Wirtschaft? Sind die Entwicklungen Chancen oder Bedrohungen für die Wirtschaft in der Region? An der Generalversammlung der Handelskammer beider Basel (HKBB) stand diese Frage im Zentrum. Die Antwort darauf ist eine Frage des Standpunkts, wie HKBB-Präsidentin Elisabeth Schneider-Schneiter und Direktor Martin Dätwyler in ihren Reden klarmachten.

Schneider-Schneider sprach von «Megatrends», an denen sich Politik und Wirtschaft in ihrem Zukunftsdenken orientieren müssten. Mit den Politikfeldern Mobilität, Demografie, Gesundheit, Sicherheit, Urbanisierung, Ökologie zählte sie allerdings so viele Megatrends auf, dass es manchem Unternehmer im Saal schwindlig geworden sein dürfte beim Versuch, Schritt zu halten. Schneider-Schneiter machte klar, dass es nur in einer stabilen Welt eine starke Schweiz geben könne, und warb für mehr Zusammenarbeit mit Europa – zum Wohl der Wirtschaft.

Bedrohung für die Region

Dätwyler strich insbesondere die Wichtigkeit eines Ausbaus der Verkehrsinfrastruktur in der Region hervor – sowohl auf der Strasse als auch der Schiene. Der HKBB-Direktor verdeutlichte, dass eine prosperierende Region sowohl den Rheintunnel benötige als auch die Osttangente in der bisherigen Form. Es war nicht der einzige Punkt, mit dem Dätwyler den rund 900 Gästen im Saal vor Augen führte, dass die Politik von SP und Grünen angeblich eine Bedrohung für die Wirtschaft in der Region sei.

Er verwies auf die ablehnende Haltung der SP zur OECD-Mindeststeuer oder aber den immer stärkeren Mieterschutz im Stadtkanton. Die fortlaufend strengeren Regulierungen machten Bauen zunehmend unattraktiv. «Investoren sind Teil der Lösung, nicht das Problem», rief er dem Publikum zu. Mit der Initiative «Basel baut Zukunft» stehe eine weitere Verschärfung der Regeln zur Diskussion, beklagte Dätwyler. Die Initiative fordert, dass die Hälfte aller neu entstehenden Wohnungen auf dem Klybeckareal und weiteren Entwicklungsarealen gemeinnützig vermietet wird. Eine Annahme würde die Investoren «abschrecken», warnte Dätwyler.

In einer abschliessenden Podiumsdiskussion, an der unter anderem Alt-Bundesrätin Doris Leuthard teilnahm, wurde schliesslich ein Ausblick auf die nächste Legislatur nach den eidgenössischen Wahlen im Herbst gewagt. Für Gesprächsstoff sorgte vor allem das Europadossier. Das bisherige Agieren des Bundesrats in dieser Sache sei ein «Armutszeugnis», sagte Leuthard. Sie hoffe aber, dass die Wirtschaft die Landesregierung «ermutigen» könne, in der Europapolitik endlich vorwärtszumachen – eine Hoffnung, die wohl viele der anwesenden Wirtschafts- und Politgrössen aus der Region teilten.

