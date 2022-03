Samih Sawiris gibt Antworten - Die Medienkonferenz zum Andermatt-Deal

Ausgangslage

Samih Sawiris machte Andermatt zu dem, was es heute ist. Der Investor steckte viel Geld in den Urner Skiort. Nun verkauft er einen Teil seines Geschäfts. Das amerikanische Unternehmen Vail Resorts übernimmt 55 Prozent an der Betreibergesellschaft Andermatt-Sedrun Sport AG.

Die Firma ist eine Tochtergesellschaft der Andermatt Swiss Alps AG, die weiterhin 40 Prozent am Unternehmen halten wird. Mit der Andermatt Swiss Alps entwickelte Sawiris das Gebiet in Andermatt und baute unter anderem das 5-Stern-Luxushotel Chedi.

Mit Vail Resorts übernimmt ein Riese aus den USA das Geschäft. 150 Millionen Franken investiert die Firma in Andermatt. Neue Bahnen, Beschneiungsanlagen und Gastroangebote sollen mit dem Geld gebaut werden. Vail Resorts ist an 40 Resorts in den USA, Kanada und Australien beteiligt. Nun kommt mit Andermatt das erste Gebiet in Europa dazu.

Vail Resorts hat in seinem Portfolio Skigebiete mit klingenden Namen wie Beaver Creek, Whistler oder auch Park City.

