Wechsel bei MCH Grpoup nach 18 Monaten – Die Basler Messe hat schon wieder einen neuen CEO Mit Florian Faber setzt die Messebetreiberin auf eine interne Lösung. Sebastian Schanzer UPDATE FOLGT

Florian Faber ist bereits seit 2009 für die MCH Group tätig. Foto: zvg MCH Group

Die MCH Group hat Florian Faber per 1. Juli 2022 zum neuen Konzernchef ernannt. Damit setzt die Messebetreiberin auf eine interne Lösung.

Faber ist der Leiter der Division Live Marketing Solutions (LMS) und seit 2009 im Unternehmen, wie MCH am Mittwoch mitteilte. Er sei also bestens vertraut mit dem Unternehmen, der Branche sowie den Bedürfnissen der Kunden und des Marktes. Der 43-Jährige ist in Düsseldorf aufgewachsen, studierte Media Management und trat 2009 als Business Development Manager in die MCH Tochterfirma Expomobilia ein. 2015 erhielt er den Executive MBA Abschluss von der Universität Zürich und seit Januar 2019 ist er CEO der Live Marketing Solutions Division und Mitglied des Executive Boards der MCH Group.

«Wir sehen grosse Herausforderungen, aber noch grösseres Potential für die MCH Group», lässt sich Faber in der Mitteilung zitieren. Der unmittelbare Fokus liege liegt auf der geplanten Kapitalerhöhung, der Performance des Geschäfts, und der weiteren Umsetzung der Unternehmenskultur. «Und natürlich

arbeiten wir mit Hochdruck an neuen Messeformaten.»

Fabers Vorgänger Beat Zwahlen werde für die Übergabe dem Unternehmen in allgemeiner beratender Funktion bis zum Ende März 2023 zur Verfügung stehen, hiess es weiter.

Der frühere Finanzchef Zwahlen wurde im Januar 2021 mit der interimistischen Leitung des Unternehmens bis Mitte 2022 beauftragt. Er musste seinerzeit einspringen, weil der damalige Geschäftsführer Bernd Stadlwieser nach knapp zwei Jahren im Amt das Handtuch geworfen hatte.

Die MCH Group wird noch vor den Sommerferien auch das Basler Parlament beschäftigen: Der Grosse Rat hat darüber zu entscheiden, ob der Kanton neue Kapitalanteile von bis zu 34 Millionen Franken für die Kapitalerhöhung der MCH Group erwerben soll. Zur Debatte steht auch der Erlass der Rückzahlung eines Restdarlehens von 5,8 Millionen Franken.

Fehler gefunden?Jetzt melden.