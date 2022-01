Seitenblicke – Die Maskenschummler

Findige Maskengegner versorgen sich im Kino mit XXL-Packungen von Popcorn als Hilfsmittel, um sich während der gesamten Filmdauer vor dem Maskentragen drücken zu können. Image by © moodboard / Corbis TDG

Masken nützen überhaupt nichts. Dies wurde jedenfalls zu Beginn der Pandemie von Fachleuten wie dem «Mister Corona» Daniel Koch behauptet. Dieser hat bis heute nicht die Grösse, einzugestehen, dass es damals von staatlichen Stellen einfach verschlafen wurde, genügend Masken einzukaufen. Was in Asien längst zum Alltag gehörte, sollte in der Schweiz unnötig sein, als ob sich das Virus hier anders verhalten würde.

Heute wird nun ständig gepredigt, wie wichtig grundlegende Schutzmassnahmen wie Abstand halten, Hände waschen und Masken tragen trotz der Impfung immer noch sind. Und tatsächlich sind es diejenigen Massnahmen, die von jedem Einzelnen auch leicht umsetzbar sind.