«ich hatte keine vorgefertigte Meinung oder konkrete Pläne, als ich bei der Swiss begann. Ich kam ganz bewusst mit einer neutralen Sicht ins Unternehmen»: Dieter Vranckx am Hauptsitz der Swiss in Kloten.

Sehr wenig. Letztes Jahr bei Brussels Airlines flog ich mindestens zweimal pro Woche, um wenigstens am Wochenende daheim in der Schweiz zu sein. Aber jetzt ist meine Haupttätigkeit hier. Kommende Woche fliege ich beruflich nach Genf und freue mich richtig drauf, auch wegen der Interaktion mit unserer Crew.

Das heisst, Sie verbringen auch mehr Zeit mit der Familie.

Natürlich bin ich in letzter Zeit mehr daheim gewesen. Aber die letzten drei, vier Monate waren schon arbeitsintensiv. Oft habe ich bis spätabends Telefonkonferenzen, an denen ich von daheim aus teilnehme. Ich bin also vielleicht mehr zu Hause, aber nicht zwingend mehr verfügbar.