Neue Ausstellung im Tinguely-Museum – Die magische Welt der Künstlerfamilie Leu Die im Basler Museum ausgestellten Bilder erzählen uns Geschichten und erschaffen einen eigenen Kosmos aus Licht, das aus dem Schatten tritt. Valeska Stach

Kurator Christian Jelk (ganz links) mit Mitgliedern der Leu Family: Loretta, Titine und Filip Leu (v. l. n. r.) . Foto: Daniel Spehr

Diese neue Ausstellung regt den Lebensdurst an. Über 400 gross- und kleinformatige Werke der Familie Leu, bestehend aus drei Generationen, werden gezeigt. Der Raum im Obergeschoss ist an allen Wänden komplett mit Bildern behängt: Eine Fülle an Zeichnungen und Malereien, vereinzelt sind auch Collagen oder Fotografien dabei. Es lassen sich einzelne individuelle Handschriften der insgesamt 20 Familienmitglieder, darunter auch fünf Enkelkinder, erkennen. Einige Arbeiten sind sogar im familiären Kollektiv entstanden.



Auch der Tattoo-Kult des Künstlerclans ist in den Bildern sichtbar. Felix und Loretta Leu, die Urgesteine der Familie, haben früher selber viel gestochen – eine Möglichkeit, als Künstler etwas Geld zu verdienen. 1965 lernten sie sich auf einer Vernissage von Jean Tinguely in New York kennen, bei der Felix – Sohn von Eva Aeppli, in zweiter Ehe mit Tinguely verheiratet – seinem Stiefvater assistierte.